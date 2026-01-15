星兒愛畫恐龍 父母開店展創作

星兒小畫家郁昕課後及假日會到「恐龍畫食」文創館打工，並為顧客介紹其畫作。（新北社會局提供）

目前就讀板橋光仁中學特教班的郁昕，從小被診斷出自閉症，經常坐不住，但一拿起畫筆卻能連續畫上三個小時，尤其擅長畫恐龍，從哥吉拉到迅猛龍、翼龍、雷龍、腕龍；為此其父母在土城中央路開設一家「恐龍畫食」文創複合式簡餐咖啡館，店內擺滿了郁昕的各式創作，甚至用畫作做成手提袋、杯墊等文創商品，希望郁昕將來能走出一條屬於自己的路。

郁昕的父親郁浩華原本從事補教業，母親施惠萍是新店耕莘醫院護理師，兩人育有二子，其中老二郁昕在二歲時被醫生診斷出自閉症，為好好陪伴照顧郁昕，父親離開補教業，到郁昕就讀的新店廣興分校擔任校工，只為能多看到孩子、多陪伴孩子的學習；母親也從醫院端轉到外展單位，讓自己的工作更有彈性。

星兒小畫家郁昕（ 左）課後及假日都會到「恐龍畫食」文創館打工，也會為顧客介紹其畫作。 （新北社會局提供）

施惠萍表示，郁昕坐在椅子上大概不會超過十分鐘，但在小學三年級時有次與朋友喝咖啡，郁昕又開始走動，這時友人拿了紙筆給他，沒想到他竟然坐下來靜靜地畫了一下午。她透過畫作跟孩子溝通，引導他的口語，能完整的說出句子，表達想法。

在「希望共好發展協會」理事長Co Co老師呂蓮華調教下，郁昕創作開始多元，最愛的是畫各式各樣的恐龍。

為郁昕的將來著想，其父母拿出畢生積蓄數月前在土城中央路開設了一家「恐龍畫食」文創複合式簡餐咖啡館，店內掛滿了郁昕的各式創作，讓客人邊用餐邊欣賞郁昕的恐龍畫作，甚至連窗戶都被畫上各型恐龍，透過陽光照射，呈現不同的光影變幻。

社會局長李美珍表示，郁昕的恐龍畫作連續幾屆獲得「愛在畫中」優選，去年底第廿八屆其畫作「搶菇世代」描繪眾恐龍爭搶蘑菇，還成為今年桌曆三月份的主題，非常的有才華。