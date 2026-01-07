星冰樂半價開喝！星巴克限時買1送1 馬年禮盒88折登場

星巴克馬年限定春節禮盒登場。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

農曆新年倒數，連鎖品牌春節禮盒陸續登場，星巴克以童趣可愛小馬設計及透過藝術家之筆，將新年創作成「星河之馬」意象，呈獻超過20款春節限定禮盒，即日起還有限時指定飲品買1送1好康；伯朗咖啡館以新東方風格推2款春節限定聯名咖啡禮盒，標榜是首次四方聯名，話題度十足。

星巴克逾20款春節禮盒囊括精緻綜合餅乾、堅果、米果、巧克力、茶點組合等，本次特別邀請藝術家Eszter Chen（陳純虹）攜手打造全新春節禮盒視覺，她以擅長的超現實奇想美學，將新年祝福化作一匹閃耀星光的「星河之馬」，相當夢幻，首推「星巴克星韻」以喜慶紅色系禮盒包裝，完整呈現設計祝福語彙，禮盒內精選TEAVANA英式紅茶與阿里山烏龍茶2款茶包，搭配多款精巧西式脆餅與奶油捲，層次豐富。

此外，春節新上市的「脆脆平安綜合菓禮盒」精選日本進口風味米果，集結了起司與醬燒兩種經典風味；吸睛選項推薦「星福花生可可杏仁捲」，以「不倒精神」為創作靈感，巧妙融合象徵開運與必勝的紅色達摩元素與馬年意象。星禮程會員專屬活動，即日起至1月12日，活動期間至門市全額以帳號中任一隨行卡或App行動支付購買指定之常溫蛋糕／蛋捲／餅乾／巧克力／堅果／米果／肉乾／咖啡等禮盒，單件以上即可享會員專屬88折優惠。

另外，16日前每周三四五，於外送平台foodomo買2杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

伯朗咖啡推出「匠心典藏濾掛咖啡禮盒」。（金車提供／朱世凱台北傳真）

伯朗咖啡館攜手新銳書法藝術家王意淳、甜點品牌Guiltless與琥泊茶苑四方共同打造新春禮盒，2款禮盒包裝皆以王意淳手寫書法賀詞「啡凡順心」為設計主軸，禮盒內嚴選三款伯朗咖啡暢銷的噶瑪蘭威士忌桶陳濾掛咖啡，包括葡萄酒桶、波本桶、雪莉桶三種風味，分別使用瓜地馬拉、哥倫比亞、曼特寧單品咖啡豆吸收酒桶熟成精華，呈現層次豐富、尾韻圓潤的風味表現；搭配Guiltless為此次合作推出的春節限定牛軋餅，「義大利白松露焦糖堅果牛軋餅」以頂級白松露結合焦糖堅果，堆疊出輕奢香甜的口感層次，而「頂級奶香花生乳酪牛軋餅」則融合東方年節意象與西式甜點創意，以鹹甜交織的滋味象徵「好事發生」，搭配充滿酒香的咖啡，打造出最適合春節分享的味蕾組合。

LADY M推出「2026馬年新春可麗捲餅禮盒」。（LADY M提供／朱世凱台北傳真）

LADY M以「躍動迎福」為設計靈感，推出「2026馬年新春可麗捲餅禮盒」，拉開禮盒的瞬間，奔馬的活力與新年祝福隨之展現，禮盒以奔馬為主視覺，搭配閃動波紋動畫，抽屜開合之間，馬影如生，象徵新年奔騰的氣勢與好運，當中以LADY M千層蛋糕的可麗餅皮（Crêpes）為發想製作出以餅皮捲起再填入香甜內餡的「可麗捲餅」，禮盒內含32入精緻迷你可麗捲餅，香草、香橙榛果可可、椰子與覆盆子四款人氣風味，每款口味各8入，1月8日至1月23日於官網開放預購，2月2日至2月11日即可前往下單時指定門市領取，每日預購數量有限。

