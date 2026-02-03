星副總理：航空需求強勁 強調供應鏈穩定與可預測性

（中央社記者吳昇鴻新加坡3日專電）新加坡航展登場，國防部長陳振聲今天到場剪綵。新加坡副總理顏金勇指出，全球航空與航太產業處於結構性轉變關鍵時刻，航空需求強勁回升，特別是亞太地區；貿易格局調整等因素使供應鏈投資決策更複雜，穩定性與可預測性顯得前所未有重要。

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）3日至8日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。中央社等國際媒體受邀參與，並出席相關展演與論壇。

廣告 廣告

新加坡國防部長陳振聲今天上午出席剪綵儀式。新加坡航展是亞洲最大航空展，聚集數十個國家業者、政府高階官員及軍方代表團參與，國防與軍火業者則展示最新武器系統爭取商機。

顏金勇2日晚間出席晚會致詞時表示，全球航空與航太產業正處於結構性轉變的關鍵時刻，航空旅遊需求強勁回升，特別是亞太地區；同時航太供應鏈正在重組，企業在選擇關鍵製造、維修與工程據點時，不僅考量成本，而且更重視韌性、可靠性與長期營運的確定性。

今年新加坡在航展期間，舉辦首屆太空高峰會（Space Summit 2026）上，宣布新加坡政府將自4月起成立新加坡國家太空署（National Space Agency of Singapore，NSAS）。

「地緣政治變化、貿易格局調整以及氣候風險，使供應鏈投資決策更複雜，在這樣的環境下，穩定性、可預測性與信任顯得前所未有的重要」。顏金勇指出，新加坡位於全球流動的交匯點，透過連結人流與市場、培育高附加價值能力，並提供穩定可預期的營運環境，建立自身關鍵地位。（編輯：韋樞）1150203