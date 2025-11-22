星動盃匹克球公益賽開球 名人攜手助花蓮災區長輩

（記者陳志仁／新北報導）第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽22日於板橋國民運動中心盛大舉行，新北市長侯友宜受邀出席與眾星共同開球，肯定台灣優質生命協會用運動力量凝聚善心，共同為花蓮災區居民盡一份心力。

圖／侯友宜受邀擔任「星動盃」明星匹克球公益賽開球嘉賓，與眾星攜手為花蓮災區送暖。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，台灣優質生命協會長期熱心公益，除與市府合作舉辦公益演唱會，透過音樂傳遞關懷，也持續協助長者與弱勢族群；這次協會更與中華民國匹克球總會共同主辦「星動盃」，吸引多位名人為公益齊聚一堂，享受匹克球樂趣的同時，募集的善款將全數捐給花蓮低收、中低收入戶及獨居長輩，用於馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作。

廣告 廣告

活動現場，侯友宜擔任開球嘉賓，並與藝人方芳芳組隊，與理事長周曉琴及藝人曾國城進行友誼賽，現場氣氛熱烈；侯友宜指出，近年匹克球愛好者日益增加，市府將板橋國民運動中心升級，將原室內籃球場改造成兼具匹克球功能的綜合型球場，並運用高灘地將二重疏洪道4座全場籃球場，調整為8座匹克球練習場，未來將持續擴建，鼓勵民眾享受運動樂趣。

「星動盃」由中華民國匹克球總會與台灣優質生命協會共同主辦，周曉琴理事長與陳美鳳理事長攜手號召方芳芳、曾國城、賈永婕等多位名人響應。本屆公益賽所得善款扣除成本後，將全數用於花蓮弱勢長輩的居家修繕、家具添購及生活支援；協會結合運動與公益，期望透過「星動盃」展現集體善意的力量，也邀請全民一同響應，為花蓮災區居民盡一份心力。

更多引新聞報導

原民市集暖連結城市與部落 Lipahak野菜入社區傳遞感恩

月世界風暴！新藍圖批陳其邁司法壓監督 高市政控抹黑

