星動盃匹克球公益賽開球 名人攜手助花蓮災區長輩
（記者陳志仁／新北報導）第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽22日於板橋國民運動中心盛大舉行，新北市長侯友宜受邀出席與眾星共同開球，肯定台灣優質生命協會用運動力量凝聚善心，共同為花蓮災區居民盡一份心力。
侯友宜表示，台灣優質生命協會長期熱心公益，除與市府合作舉辦公益演唱會，透過音樂傳遞關懷，也持續協助長者與弱勢族群；這次協會更與中華民國匹克球總會共同主辦「星動盃」，吸引多位名人為公益齊聚一堂，享受匹克球樂趣的同時，募集的善款將全數捐給花蓮低收、中低收入戶及獨居長輩，用於馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作。
活動現場，侯友宜擔任開球嘉賓，並與藝人方芳芳組隊，與理事長周曉琴及藝人曾國城進行友誼賽，現場氣氛熱烈；侯友宜指出，近年匹克球愛好者日益增加，市府將板橋國民運動中心升級，將原室內籃球場改造成兼具匹克球功能的綜合型球場，並運用高灘地將二重疏洪道4座全場籃球場，調整為8座匹克球練習場，未來將持續擴建，鼓勵民眾享受運動樂趣。
「星動盃」由中華民國匹克球總會與台灣優質生命協會共同主辦，周曉琴理事長與陳美鳳理事長攜手號召方芳芳、曾國城、賈永婕等多位名人響應。本屆公益賽所得善款扣除成本後，將全數用於花蓮弱勢長輩的居家修繕、家具添購及生活支援；協會結合運動與公益，期望透過「星動盃」展現集體善意的力量，也邀請全民一同響應，為花蓮災區居民盡一份心力。
更多引新聞報導
原民市集暖連結城市與部落 Lipahak野菜入社區傳遞感恩
月世界風暴！新藍圖批陳其邁司法壓監督 高市政控抹黑
其他人也在看
原風325鐵道音樂節29、30日登場 匯集音樂、體驗與市集3主題活動
「原風325鐵道音樂節」這個週末（29、30日），將在新竹縣「Wah! 幾散竹東」園區登場，活動串聯竹東、尖石、五峰與關西等原鄉，以原民音樂表演、親子體驗營與主題市集3大主軸，展現部落產業與文化創新，歡迎旅客停下腳步一起來參與。新竹縣政府原住民族行政表示，「原風325」計畫自2022年啟動以來，已邁自由時報 ・ 3 小時前
甜蜜約會先繳保證金？ 被識破急改口：那超商不安全
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】現今網路交友盛行，但詐騙集團也趁勢滲透各大交友平台，以精心包裝的甜言蜜語取得信任，台灣好報 ・ 3 小時前
風評：從川普「胡扯」看台灣晶片的籌碼
川普再次對台灣的晶片「指指點點」、沒一句好話，遺憾的是政府似乎缺乏澄清、論證的膽量與能力，因為，從近日的事件來看，台灣在晶片領域是有籌碼可談、可「上桌」的。日前川普再度提到台灣的半導體產業：因為美國曾「愚蠢地」把晶片生意拱手讓給台灣，才失去晶片製造；「台灣現在幾乎生產100%的晶片，這實在很丟臉」。現在透過關稅保護產業，以防止像晶片產業那樣遭到「襲擊」。不過......風傳媒 ・ 1 天前
校事會議修正 匿名投訴不處置
「校事會議」制度上路後，衍生出校園濫訴，讓許多老師怨聲載道。教育部近日預告相關辦法修正草案，部長鄭英耀22日受訪時強調，修正重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議僅處理不適任教師，若是不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 9 小時前
為打卡險丟命！陸男闖「世界第一長洞」 失聯6天喝地下水維生
大陸一名37歲的韋姓男子為拍照打卡，擅自闖入位於廣西河池鳳山縣、被譽為「世界第一長洞」的江洲地下長廊後失聯6天，最終被救出奇蹟生還。中天新聞網 ・ 1 小時前
「星動盃」明星匹克球公益賽 侯友宜與眾星攜手為花蓮災區送暖
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽今（22）日於板橋國民運動中心盛大登場，互傳媒 ・ 14 小時前
德國外長警告：俄烏協議不可操之過急
在美國提出結束俄烏戰爭的28點計劃後，德國外長瓦德富爾發出警告，呼籲各方冷靜應對、避免倉促達成協議。他還透露，歐洲正在緊鑼密鼓地制定替代方案。德國之聲 ・ 18 小時前
遭指「力挺」垃圾山主嫌 陳其邁告陳菁徽惡意
高雄月世界垃圾山事件曝光後，主謀、岡山區碧紅里長李有財，不只身分備受關注，現在還燒到高雄市長選戰。國民黨立委陳菁徽指控，李有財與有意角逐 2026 的立委許智傑、賴瑞隆，都曾出席同場活動，此外，李有財以民進黨籍競選時，甚至還po出，與高雄市長陳其邁合體的競選照。對此，陳其邁痛批這是惡意連結，並會對陳菁徽提告。 #垃圾山#李有財#陳其邁東森新聞影音 ・ 15 小時前
富岡鐵道節登場 搭「藍皮解憂號」懷舊
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，昨日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵特別與雄獅旅行社合作推出限定列車「藍皮解憂號青年日報 ・ 13 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高中生「乾燒」害鐵盤燒焦 控店家罰留下洗鍋
桃園一間連鎖火鍋店爆出爭議，兩名女學生用餐後疑似「乾燒」導致鍋具焦黑，被店家要求留下刷鍋子；學生指控遭不合理對待，店家則強調有事先告知並非刁難，雙方說法不同，也讓整起用餐風波持續延燒。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
影/屏東獅王瀑布3遊客摔落骨折 空勤直升機吊掛救援
今（22）日下午於屏東縣瑪家鄉獅王瀑布，發生一起民眾受傷救援事件。據了解，下午13時33分許，屏東縣消防局接獲通報，在瑪家鄉獅王瀑布下方100公尺處，有3名遊客受傷受困，所幸皆意識清醒，最後由空總隊派出直升機，成功將3人吊掛至平地，送醫治療。中天新聞網 ・ 18 小時前
川普提「28點烏俄停火方案」逼烏國全讓步 澤倫斯基：失去尊嚴
美國總統川普提出的烏俄停火方案，內容完全偏袒俄羅斯，烏克蘭卻遭川普下了最後通牒，烏克蘭總統澤倫斯基21日正式回應，表示這是國家史上最艱難時刻，「不是失去尊嚴，就是失去重要夥伴美國」。根據這份「28點終台視新聞網 ・ 1 天前
金馬62 范冰冰封影后 張震奪影帝
第62屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，今年影帝之爭，獎落《幸福之路》張震、影后由《地母》范冰冰奪下，最佳導演頒給香港導演《眾生相》李駿碩、最佳新導演則是韓裔加拿大籍《幸福之路》導演Lloyd Lee CHOI，最佳劇情長片頒給《大濛》，而《大濛》也囊括4項大獎，榮登今年的金馬大贏家。中時新聞網 ・ 9 小時前
楊貴媚李國煌頒獎鬥嘴 李竺芯柔嗓緬懷瓊瑤大S
第62屆金馬獎22日晚舉行，四段表演由導演殷振豪擔任典禮創意總監，以導演侯孝賢《最好的時光》為靈感，結合表演節目、影片、頒獎橋段串起典禮的現在、過去和未來三章節。中時新聞網 ・ 9 小時前
WTT挑戰賽》激戰7局打敗哥哥 法國眼鏡弟今年第2冠驚險到手
世界排名第7的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，今晚在2025年WTT馬斯開特球星挑戰賽男單決賽，第5局在10:7聽牌下雖然連續錯失4個冠軍點，被哥哥A.勒布朗逼進決勝局，最終仍以4:3驚險贏得「勒布朗內戰」，也是他繼突尼斯挑戰賽之後，今年第2座WTT男單冠軍。自由時報 ・ 14 小時前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」民眾：「謾罵喧鬧。」民眾：「72條第1項第1款刑法。」走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）民眾：「...這我也不曉得耶。」民眾：「不要做上面（寫）的事情。」民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議 更多民視新聞報導王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名民視影音 ・ 19 小時前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了
韓國女團TWICE本周末連續2天帶著全新世巡「THIS IS FOR」在高雄世運主場館開唱，22日是演出第一天，出道10年首度在台開唱，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。中時新聞網 ・ 9 小時前
陳美鳳緩頰「胡瓜誤觸籃籃胸部」 曾國城三個月激瘦8公斤
台灣優質生命協會今（22日）舉辦「第一屆星動盃-明星匹克球公益賽」，新北市市長侯友宜，陳美鳳、方芳芳、曾國城、賈永婕、利菁、李明依、卓君澤、廖威廉、小珊、李詠嫻、艾力克斯、任容萱、是元介、陳昭瑋、元康、錦榮等人都身體力行的鼓勵年輕人投入志願服務，方芳芳說：「能夠在球場上為花蓮出力，真的很有意義」。中時新聞網 ・ 19 小時前