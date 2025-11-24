「星動盃」匹克球公益賽登場 侯友宜攜手名人募款援花蓮

248251124a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為凝聚社會善心，將運動力量化為實質援助，第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽日前於新北市板橋國民運動中心盛大登場。新北市長侯友宜受邀出席並與眾星共同開球，肯定主辦單位透過運動的力量，為花蓮災區居民送暖盡一份心力。

侯友宜指出，台灣優質生命協會長年來熱心公益，不僅透過音樂與關懷幫助長者及弱勢族群，也對此次由協會與中華民國匹克球總會共同主辦的賽事感到十分欣慰，名人熱心公益齊聚一堂，展現社會溫暖。他強調，本次活動所有募得善款將專門用於協助花蓮地區低收入戶、獨居長者，以及馬太鞍溪堰塞湖的災後復原與重建工作。

賽事中，侯友宜不僅是開球嘉賓，更親自上場與藝人方芳芳組隊，對戰周曉琴理事長及藝人曾國城，進行了一場熱血沸騰的友誼賽。

侯友宜提到，由於匹克球愛好者日益增加，市府已將板橋國民運動中心的室內籃球場升級為多功能球場，並運用高灘地空間資源，將二重疏洪道4座籃球場調整為8座匹克球練習場，以鼓勵全民參與這項運動。

主辦單位社團法人台灣優質生命協會則指出，此次由周曉琴理事長與陳美鳳理事長共同號召，邀請方芳芳、曾國城、賈永婕等多位名人響應。

協會強調，賽事善款扣除成本後，將全數投入花蓮弱勢長輩的居家修繕、添購家具及生活協助。他們期盼「星動盃」能展示集體善意，並呼籲全體市民一同為災區伸出援手。

