「星動盃」明星匹克球公益賽 侯友宜與眾星攜手為花蓮災區送暖
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽今（22）日於板橋國民運動中心盛大登場，新北市長侯友宜受邀出席與眾星共同開球，肯定台灣優質生命協會用運動的力量凝聚各界善心，共同為花蓮災區居民盡一份心力。
侯友宜表示，台灣優質生命協會長年來熱心公益，不僅與市府合作舉辦公益演唱會，透過音樂傳遞愛與關懷，幫助長者及弱勢族群。這次更與中華民國匹克球總會共同主辦第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，許多名人今天為了公益齊聚一堂非常令人感動，享受匹克球樂趣之餘同時回饋社會，本次活動募得善款將全數捐給花蓮低收、中低收入戶及獨居長輩，協助馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作。
除了擔任本屆「星動盃」明星匹克球公益賽的開球嘉賓，侯友宜也與藝人方芳芳組隊，和周曉琴理事長、藝人曾國城進行匹克球友誼賽，現場氣氛熱血沸騰。侯友宜說，近年來匹克球愛好者越來越多，為鼓勵運動風氣，市府將板橋國民運動中心再升級，原室內籃球場改造成兼具匹克球場的綜合型球場，同時運用高灘地空間資源，將二重疏洪道4座全場籃球調整為8座匹克球練習場，未來也會持續建置，鼓勵民眾一起享受匹克球的樂趣。
「星動盃」明星匹克球公益賽為中華民國匹克球總會與社團法人台灣優質生命協會共同主辦，由周曉琴理事長與陳美鳳理事長攜手號召方芳芳、曾國城、賈永婕等多位名人響應活動，本次公益賽的善款，扣除成本後將全數用於花蓮地區低收、中低收弱勢長輩的居家修繕、家具添購及生活支援。協會特別結合運動與公益，盼透過「星動盃」讓社會看見集體善意的力量，也邀請全民一同響應，為花蓮災區居民盡一份心力。
