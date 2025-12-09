南部中心／謝耀德、陳姵妡 高雄報導

金曲歌后曹雅雯，長期受到一名新加坡籍劉姓女粉絲騷擾，即使女粉絲曾被羈押交往，但她卻沒出境，還不甩保護令，連曹雅雯南下演出也要全程緊盯，曹雅雯月初再度報案，這回女粉絲終於被法官裁定羈押，後續將驅逐出境，也讓曹雅雯稍微鬆了一口氣。





星國女狂粉屢跟騷歌后遭羈押 曹雅雯聞訊坦言「鬆口氣」

金曲歌后曹雅雯長期受到一名新加坡籍劉姓女粉絲騷擾。（圖／民視新聞）

金曲歌后曹雅雯，出席醫院公益活動，雖然身形消瘦，心情輕鬆終於不少，因為長期騷擾她的粉絲，因違反保護令，被裁定羈押。歌手曹雅雯：「因為不是只有現場，她只要是通訊軟體的騷擾，就也是違反保護令，我們一直沒有再提告，想說好她之後就離開，我就忍沒想到沒有用，她會更激進的去刺激你。」曹雅雯感到懼怕的劉姓女粉絲，11月就曾在衛武營現身，還坐在第一排緊盯她，即使曹雅雯有保護令，但報警後劉女還是沒離開，引起粉絲撻伐。高市警鳳山分局副分局長蔡富原：「處置程序上確實有精進檢討之處，現場兩名執勤員警，將依規定核予，申誡兩次懲處並加強教育。」

金曲歌后曹雅雯長期受到一名新加坡籍劉姓女粉絲騷擾。（圖／民視新聞）





劉女還是緊跟，12月初公益活動，她又現身在台下，曹雅雯心生畏懼報警，最後這名粉絲被依法送辦。據了解，這名劉姓粉絲，之前因騷擾曹雅雯，被新北地院判6個月，完易科罰金，卻沒出境，她繼續違反保護令，被判50天拘役，還沒執行，她又再度現身騷擾曹雅雯。聲源：橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山：「訊問後認其有反覆實施違反保護令，及跟蹤騷擾之虞及逃亡之虞，在114年12月4號，向臺灣橋頭地方法院聲請羈押獲准。」歌手曹雅雯：「（聽到羈押）吃了蠻多東西，現在的體重可能是我國小吧，每次提到她，我覺得那是一個惡夢，就會想到她過去一些很過分的行為。」一提到這個粉絲，就讓曹雅雯感到相當害怕，如今粉絲遭到羈押，也讓曹雅雯的壓力，能稍微喘口氣。

