星國採購Hermes 900無人機 提升情監偵能量

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「defence security asia」7日報導，新加坡國防部宣布將採購以色列埃比特系統公司產製的Hermes 900無人機系統；未來將發揚其優異航程與先進感測器性能，取代服役多年的Hermes 450無人機，提升海上巡邏與情監偵能量。

新加坡國防部3日證實，在完成一系列評估作業後，選定埃比特系統公司推出的Hermes 900，用於取代自2007年起服役迄今的現役Hermes 450無人機隊，承擔新一代海上與邊境巡邏任務，藉此提升海域覺知與先進偵蒐能量；不過並未透露採購數量和具體交付時間表等詳細資訊。

廣告 廣告

報導指出，Hermes 900是Hermes 450的後繼機型，機身全長為8.3公尺、翼展達15公尺，最大起飛重量為1180公斤，其專為戰術任務設計，性能也獲全面升級，不僅續航時間超過30小時，最高飛行高度可達9100公尺，且具備350公斤酬載能力，可搭載新一代紅外線光電（EO/IR）感測器、電戰、通信情報蒐集系統，能同時監控10個特定地點、監控範圍達80平方公里，有望擔負多元任務，強化星國海事安全與防衛能力。

報導還說，Hermes 900已陸續獲得以色列、瑞士、智利、哥倫比亞、加拿大、菲律賓以及泰國等國採用，顯示其優異性能備受國際肯定。此外，該機先前也曾在加薩與中亞參與實戰，展現可靠的電戰防禦與生存能力；未來加入新加坡國防軍後，也可望與F-15G、AH-64D、「蒼鷺」無人機、各種防空系統與指管系統進行通聯與資訊共享，提升新加坡的多領域作戰能力。

新加坡擇定Hermes 900無人機作為新一代情監偵利器，取代現役老舊Hermes 450無人機隊。圖為其執勤示意圖。（取自新加坡空軍臉書）

廣告 廣告

Hermes 900無人機具備優異性能，並可搭載多種感測器，有效提升海域覺知與巡邏能量。圖為同型機。 （取自新加坡空軍臉書）