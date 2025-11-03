星國擬列李光耀故居為古蹟 李顯揚批不尊重盼拆除
（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）新加坡媒體報導，星國政府研擬將建國總理李光耀的歐思禮路38號故居原址列為國家古蹟，因考量具「國家歷史意義」；此舉引來李光耀的幼子李顯揚批評，並稱不尊重李光耀遺願與價值觀。
李光耀2015年辭世後，李光耀幼子、前總理李顯龍胞弟李顯揚和已在去年過世的胞姊李瑋玲一直就如何處理父親的故居，與兄長李顯龍意見分歧，公開爭吵使得關係疏遠，也成為媒體焦點之一。
李顯揚曾向現任總理黃循財喊話，表示李光耀故居的去留「現在已成為您的責任，李光耀在遺囑中明確指示，一旦瑋玲不再住在房子時，應立即將其拆除。現在，是您做出決定的時刻了」。
「聯合早報」報導，新加坡國家文物局近日評估歐思禮路38號具有重大的歷史和國家意義，不僅是李光耀故居，也見證新加坡從殖民時期邁向獨立的重要歷程。
報導指出，文物局向歐思禮路38號發出「意向通知書」（Notice of Intention），相關人可提出申訴。若新加坡政府正式對該處發布「保存令」（Preservation Order），將研擬徵收該地作為公共空間使用，方案包括僅保留部分建築結構，或改建為歷史文化公園。
新加坡文物局與土地管理局發布聯合聲明，宣布上述消息時指出，將評估各種可行的保存方案，並在本屆政府任期內作出最終決定；無論採取何種方式，都會尊重李光耀的遺願，清除他與家人在住宅中的所有私人生活足跡。
李顯揚昨晚在臉書發文表示，李光耀認為房屋屬於私人領域並希望能完全拆除，將歐思禮路38號列為國家古蹟的命令等同於駁回拆除申請。
李顯揚還稱，李光耀生前反對立碑建館，執政的人民行動黨選擇將歐思禮路38號列為古蹟，無疑是對李光耀遺願與價值觀的不尊重。（編輯：陳彥鈞）1141104
其他人也在看
太子集團陳志縱橫柬埔寨、新加坡、香港 學者：國際社會接近共謀
柬埔寨三年前主辦東亞峰會時，時任總理洪森向各國領袖每人致贈一只奢華腕錶，各鑲有25顆寶石，錶內零件刻有「太子集團」的王冠標誌。包括時任美國總統拜登、加拿大總理杜魯道、澳洲總理艾班尼斯都收到了這份禮物。太報 ・ 20 小時前
2台人赴新加坡集團犯罪！盜刷百萬買iPhone轉手 遭判刑入獄
台灣25歲楊姓男子、30歲劉姓女子，各自因不同原因被誘到新加坡，並加入集團盜刷運作，2天內總計盜刷超過新台170萬元，再將買來的iPhone、精品包、行李箱等贓物脫手，近日楊男被判處25個月、劉女則被判處31個月，雙雙入獄。鏡新聞 ・ 14 小時前
你準備的退休金夠嗎？調查揭露8成民眾退休儲蓄短缺至少10年，台灣卻領先全球
人們越活越久，你準備的退休金夠嗎？根據一項最新研究顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每5人就有2人（42%）退休儲蓄將短缺至少10年；若以百歲人生為基準，比率更高達81%。 這項研究是來自富達國際與英國國家高齡化創新中心（National Innovation Centre for Ageing，NICA）攜手合作的《長壽革命：迎接新現實》......風傳媒 ・ 21 小時前
台灣男女新加坡盜刷信用卡遭判刑 犯罪集團曾給他「3個選擇」
台灣一男一女2名嫌犯，今年2月在新加坡盜刷信用卡，購買超過177萬元台幣的Apple產品及Gucci、LV等精品落網，新加坡法院昨天（11/1）判25歲男子楊晨宇（音譯）入獄25個月，30歲女子劉婷玉（音譯）服刑31個月。太報 ・ 1 天前
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳日前與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣約吃炸雞喝燒啤，甚至舉杯互敬「交杯酒...聯合新聞網 ・ 19 小時前
新加坡師生體驗台灣農村魅力 走讀彰化二水經典小鎮樂遊跑水鄉
【互傳媒／記者 蘇彩娥／彰化 報導】彰化二水近年以「國際跑水節」與「花旗木鐵道櫻花」打開國際知名度，成為外國旅互傳媒 ・ 20 小時前
吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」
據了解，台肥今天上午將召開董事會，預計通過推舉新任董事長吳音寧。前政委張景森昨表示，台肥處理土地問題的相關傳言，他聽到耳...聯合新聞網 ・ 4 小時前
法官裁定繼續支付補助 川普政府稱將部分發放食物券
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國兩位法官裁定政府必須繼續支付「美國營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）後，美國總統川普政府今天表示，聯邦政府將於11月「部分恢復」發放。中央社 ・ 6 小時前
韓、星升格戰略夥伴 深化多領域合作
記者潘紀加／綜合報導 南韓總統李在明2日在首爾龍山總統府會晤新加坡總理黃循財，宣布兩國建立戰略夥伴關係，將攜手應對各式安全與經貿挑戰，同時深化人工智慧（AI）青年日報 ・ 10 小時前
台中房客涉縱火奪房東母女命 辯與癌妻被逼搬家
台中烏日區五光路民宅，3日凌晨發生房東母女葬身火場命案，檢警訊後聲請羈押許姓前租客（64歲），據了解，許嫌疑不滿遭退租，倒車撞進一樓鐵門縱火阻斷逃生路，「就是要讓她們死」，許嫌到案後辯稱，死者（50歲吳姓媽媽）是保險員，妻子罹癌後欲請領保險理賠醫藥費，遭吳女拒絕，至於是否因未獲理賠又被要求搬家，憤而自由時報 ・ 4 小時前
是否協防台灣？ 川普：習近平知道犯台後果
美國總統川普十月卅一日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪，他在這段二日播出的訪談中，談到包括上周南韓釜山...聯合新聞網 ・ 4 小時前
天災不斷花蓮觀光人潮"雪崩式下滑" 鋼管紅茶1天僅賣4.5杯
生活中心／趙永博 花蓮報導花蓮這兩年經歷0403大地震、颱風和光復水災，嚴重影響當地觀光消費。過去最熱鬧的金三角商圈，已看不到大排長龍的景象，鋼管紅茶店一整天只賣4、5杯飲料，還有許多店面要出租。不過，有泡泡冰店趁機轉型，搬到交通更方便、環境更好的店面，希望能吸引新客群上門。民視 ・ 10 小時前
美聯準會理事庫克警告：關稅效應顯現 明年通膨恐居高不下
美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）3日警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。庫克也談到自己正進行中的訴訟，對外界給予的支持，她很感激。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
中央氣象署遭冒名創社群帳號 已蒐證依法處理 籲民眾勿誤信
中央氣象署今天表示，近期有人冒用「中央氣象署」名稱及署徽，在社群平台Threads及IG創建帳號，氣象署目前並未於Threads平台設立任何帳號，提醒民眾切勿誤信、轉傳或提供個人資料。氣象署指出，已針對假帳號蒐證，將依法處理，維護名譽並防杜不法行為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
鄭麗文提「2026翻轉南台、2028完全執政」吸納「綠失望」選民？黃暐瀚觀察：當選後台灣元素大增
國民黨主席鄭麗文明確擘劃2026翻轉南台、2028完全執政藍圖。政治評論員黃暐瀚深入分析，指出鄭麗文當選後論述大幅調整，「台灣」元素增加，以爭取主流民意。南台灣戰將謝龍介、柯志恩備受矚目，國民黨能否吸納「綠失望」選民，達成完全執政目標？風向台灣 ・ 22 分鐘前
台南57年「四神湯」改賣雞肉碗粿 消費者嘆：被迫賣「盧媽媽創意菜」
非洲豬瘟禁令延長到11月6日中午，台南許多小吃因常用活體豬，部分店家在這次台中防疫破口深受其害，其中經營57年的「鎮傳四神湯」掛上紅布條改賣雞肉碗粿，消費者嘆，台南小吃被迫改賣「盧媽媽創意菜」。依台南的飲食史，台南武廟過去曾有小吃攤聚集，台南著名、約1980年創業的清珍鴨肉羹，還有約1977年創業的自由時報 ・ 4 小時前
黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕
南華早報11月2日報導，人工智慧晶片巨頭輝達執行長黃仁勳10月30日晚間在首爾江南韓式炸雞店與三星電子會長李在鎔、現代汽...聯合新聞網 ・ 1 天前
賣兒童外型情趣娃娃遭法國警告 Shein宣布平台禁售
（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國當局譴責Shein電商平台出現兒童外型的成人情趣娃娃之後，創立於中國的電商巨擘Shein今天表示，旗下全球平台全面禁止販售情趣娃娃。中央社 ・ 5 小時前
吳音寧接董座爭議太大尚有變數？台肥深夜公告總經理張滄郎任董事
[Newtalk新聞] 行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將擔任農業部指派法人董事代表，外界認為吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長，傳出年薪高達1500萬，引起社會議論。不過，台肥3日晚間近9點再度發布重大公告，宣布由台肥總經理張滄郎接任法人董事。這也是台肥四天內第三度於深夜公告人事變動，其中3日晚間就發了三次公告，引發討論。 台肥目前最大股東為農業部、持股比例達24.07％，泛公股的合庫、國營事業中華郵政也分別持股達4％及3.9％，新制勞退也持有1.31％。台肥10月31日晚間先無預警公告，法人董事代表人將由吳音寧接任，取代原農業部派任的環境工程博士李孫榮，公布後即生效。 李孫榮任期原定自2024年6月26日至2027年6月25日，上任僅一年多竟產生異動，消息傳出後遭外界強烈質疑，吳音寧被貼上「大肥貓」標籤，綠營也掀起反彈聲浪。前政務委員張景森在臉書發文指出，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生容易被政治控制，用來利益輸送，這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑。 然而，台肥3日晚間6點左右先發布了「台肥公司研發主管異動」公告，接著在晚間9點多連發兩條公告更換另位農業部的法人代表新頭殼 ・ 1 小時前
黃仁勳、李在鎔、鄭義宣吃炸雞 韓媒曝推手
[NOWnews今日新聞]輝達執行長黃仁勳，近日到訪韓國，出席在韓國慶州舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，還邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞、喝啤酒，3位商業巨頭...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前