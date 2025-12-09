星國歌迷長期跟騷歌手曹雅雯 檢依《跟騷法》申請羈押獲准

歌手曹雅雯在台上演出，3日一場在高雄鳥松某醫院為癌症病友辦的公益音樂會上，一位曹雅雯的歌迷揚言滋事來到現場。

高雄市警仁武分局大華派出所長黃俊龍說明，「於被害人準備上台演出之際，即向劉姓女子出示保護令，告知已違反相關規定，本分局員警依違反《跟蹤騷擾防制法》現行犯逮捕。」

警方依跟騷法將新加坡籍劉姓歌迷帶回警局，訊後依違反保護令移送；劉姓歌迷長期跟騷曹雅雯，2月還在板橋車站搶曹雅雯行李箱、雙方爆發衝突。即便曹雅雯早就向新北地院申請了保護令，歌迷仍持續騷擾。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說明，「今年11月到12月間，持續傳送電子郵件騷擾被害人，演唱會現場守候被害人，訊問後認其有反覆實施違反保護令及跟蹤騷擾之虞，及逃亡之虞，申請羈押獲准。」

檢方考量歌迷多次跟騷、違反保護令，並有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。婦女團體則表示，現行《跟騷法》對書面告誡及保護令等規定仍不足。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，「現行保護令項目裡面，加害人處遇裡面就針對治療的部分，可是蠻多是需要認知輔導教育的，治療的部分他需要做鑑定，鑑定是需要錢，而且要被害人要付錢，其實是相當不合理的。」

不只保護令，《跟騷法》沒規定書面告誡的效力及處罰，若違反只能進一步申請保護令，容易導致申請期間有空窗期，使被害人再度受害，婦團呼籲政府盡快針對相關漏洞修法，以保障受害人權益。

