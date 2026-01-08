星國男獨攀品田山裝備墜谷 靠「神器」一鍵求救

低軌衛星通訊器。（圖／東森新聞）





一名29歲的新加坡登山客，到台灣獨攀海拔3524公尺的品田山，但高山上不僅路面結冰，路況險峻，過程中他的裝備還掉到山谷裡。幸好在這種危急時刻，他身上帶有「低軌衛星通訊器」，即使手機沒有訊號，也能發送座標位置及求救訊息，最終在搜救人員全力救援下成功脫險。

好幾名搜救隊員架起繩索，協助身穿綠色羽絨衣的登山客爬上安全處。搜救隊員：「順利將患者送至第一個大斷崖這邊。」

直升機垂降，請求救援的是來自新加坡的29歲登山客，獨自來到新竹品田山攀登，結果因為不小心裝備掉落，導致受困山中，但幸好他有神器在身邊。

幫助登山客成功求援的就是它，小小一台機器能扣在褲子上，但可不簡單，這台inReach是使用低軌衛星進行定位、通訊，和緊急求救，衛星發報器連線手機，能夠將位置資訊傳給留守的親友，告知登山進度，按了追蹤能發送位置，甚至還能得到天氣資訊。如果真的發生緊急事件，側邊按鈕SOS也能發出求救訊號。

新竹縣消防五峰分隊長黃健原：「你發生有問題，那你這個SOS才知道說，後台平台才知道你這個人在哪個位置，它會連絡你當地的救災單位跟緊急聯絡人。」

比起以往打電話求救，不但要考慮是否有基地台，就算電話通了，在山裡受困的實際位置在哪，也很難說清楚。而從後台看，使用者的所在位置能被記錄的一清二楚。

新竹縣消防五峰分隊長黃健原：「它是滿多（點）連結在一起，它會自己去定位，不用你特別去定位，以前的衛星電話，還要再去做標的。」

這台inreach一般民眾就能購買，只是一台要價1萬2000元，還要依方案給付年費或月費，不過也有業者推出日租服務，每天50至100元不等就能入手。雖然定位效果不受地形限制，但適不適合每個人，還是得依使用目的詳細評估。

