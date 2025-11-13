星國男網友需要生活費 46歲婦險被假愛情騙走3萬元

cnews204251113a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市1名46歲方姓女子，到聯邦銀行文心分行，準備提領及轉帳新台幣3萬元。第二警分局表示，婦人轉帳竟是為了給剛認識1、3 個月，而且遠在新加坡的網路男友花用。細心的行員了解後覺得可疑，懷疑婦人可能遭遇「網路愛情詐騙」，立即通報轄區員警到場協助，也成功攔阻了一場金錢損失。

第二警分局表示，轄區立人派出所警員李璨宏、盧澤賢、欒佺蓁等人，前（11）日中午獲報後火速趕抵現場了解。原來婦人與這名「新加坡男友」，是透過交友軟體認識，雙方僅網聊了約1、2個月，雖然兩人從未見過面、也未曾視訊聯繫，但因為談得來，便迅速墜入情網。對方近日竟以「生活開銷」為由，要求她匯款3萬元金援。

警方表示，員警立即列出多起類似案例，說明詐騙集團常假冒外國身分，以甜言蜜語博取被害人信任，接著再以各種理由要求金援。在員警耐心勸導與說明後，婦人這才驚覺自己恐怕陷入了「假愛情、真詐騙」的陷阱，也立刻打消匯款念頭。

第二警分局長鍾承志表示，網路交友應謹慎求證，若對方頻頻以金錢為由要求協助或匯款，務必提高警覺；可撥打165反詐騙專線查證或向警方求助。同時也感謝銀行行員的細心與警覺，成功阻詐守住民眾的荷包與信任。

照片來源：台中市警方提供

