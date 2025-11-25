星國製美妝原料攙蘇丹紅釀多間台廠中招 食藥署開罰原料進口商500萬元

台南市府衛生局11月24日派員查封疑似用到工業染料蘇丹紅的美妝品。（圖／資料照片，圖源：台南市府衛生局）





衛福部食品藥物管理署近日公布，包含自中國進口的美妝產品「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」、台廠綠藤生物科技出品「專心護唇油-莓紅版」、「歐萊德養髮液」、「無患子古寶亮澤修護潤唇膏」…等美妝或個人保養商品，皆驗出含禁用在化妝品上的工業紅色素蘇丹4號，而原料來源均指向進口商「亦鴻企業有限公司」輸入的新加坡 Campo Research （Campo Cosmetics）生產的原料。食藥署今（25）日宣布，「亦鴻企業」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反《化粧品衛生安全管理法》第6條規定及第22條，裁處新台幣500萬元罰鍰。

食藥署今（25）日表示，該署持續追查新加坡 Campo Research （Campo Cosmetics） Pte. Ltd. 生產之「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號事件，今（25）日公布最新進度，食藥署已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游 12 家業者，更新統計至今共涉及 20項產品（如網址https://reurl.cc/3bOVXR所示），並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售；本案因違反《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，係屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於 14 日內完成回收作業；屆期未完成者，得依同法第24條處新台幣1萬元以上 100 萬元以下罰鍰。食藥署將持續與地方衛生局共同督導，確保市面上無違規產品流通。

食藥署指出，另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反《化粧品衛生安全管理法》第6條規定及第22條，裁處新台幣500萬元罰鍰。

食藥署表示，將持續秉持科學專業、資訊公開原則，落實化粧品管理與後市場監測，且支持願意自主管理、主動通報的業者，共同守護國人使用化粧品之安全。

食藥署另提醒化粧品製造及輸入業者，應全面檢視供應鏈，特別確認是否使用涉事原料，並加強原料來源查核與自主檢驗，確保符合法規要求。唯有透過法規遵循與產業自律，以科學基礎確保品質與安全，方能維護產業信譽並提升臺灣化粧品的國際競爭力，使消費者安心使用。





