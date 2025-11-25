星國進口原料檢出蘇丹紅 18款下架化妝品清單一次看

食藥署21日時公布，由亦鴻企業有限公司進口、新加坡生產的化妝品原料驗出禁用色素蘇丹紅，且已流向14家不同業者。昨（24）日再公告第二批檢驗結果，共有18項化妝產品使用該批問題原料。

蘇丹紅對人體有何影響？

使用檢出蘇丹紅問題原料產品清單 編號 產品 業者 1 歐萊德男用養髮液 歐萊德國際股份有限公司 2 歐萊德女用養髮液（半成品） 3 MIAU PDRN極度修護噴霧 沛諾美學生技國際有限公司 4 未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏 彤采妮股份有限公司 5 球精華（未銷售研發產品） 沛美生醫科技股份有限公司 6 奶油髮霜（未銷售研發產品） 7 奶油面霜（未銷售研發產品） 8 古寶亮澤修護潤唇膏 慶生堂化粧品股份有限公司（代工） 9 炫彩粉漾潤唇膏-01淡粉 10 綻妍潤色護唇膏 11 波波要趣了假日口紅#03 12 CINQUAIN思珂全面修護唇精華（半成品） 13 COOL GIRL護唇精華 14 軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊 威欣利實業股份有限公司 15 專心護唇油-莓紅版 綠藤生物科技股份有限公司 16 EYELES 超導水凝法令膜（膠原膜） 孟鄉生化科技股份有限公司（代工） 17 LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil 18 豐姿妍麗-傳明酸嫩白輕乳霜

食藥署表示，檢出蘇丹4號的產品涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條規定，可開罰2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰且業者不得供應、販賣、贈送、公開陳列或試用，並應在期限內回收銷毀。

18項化妝品驗出蘇丹紅 食藥署限期回收銷毀

食藥署也提醒民眾，若已購買相關產品應立即停用，並向原購買廠商辦理退換貨；若使用後出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，則應儘速就醫。



