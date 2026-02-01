星國銷量破萬斤！搶攻高端市場 台東鳳梨釋迦百場試吃大獲好評

台東鳳梨釋迦深耕星國3年，銷售量達1.6萬公斤。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東鳳梨釋迦海外行銷再傳捷報！台東縣政府連續3年深耕新加坡市場，自民國114年起累計銷量已突破1萬6000公斤。今年1月底起，縣府更在新加坡各大通路展開超過百場的試吃導購活動，成功建立市場口碑。

縣長饒慶鈴表示，感謝駐星大使童振源的支持，今年不僅加碼下訂，更親自錄製影片力挺台東農產。

縣府指出，鳳梨釋迦在新加坡銷量穩健成長，113年於DFI集團超市首賣約6880公斤，114年擴展至最大連鎖超市NTUC FairPrice後，銷量提升至9,170公斤。今年（115年）則採精準分眾策略：NTUC通路主打家庭日常消費的「單果銷售」；DFI旗下的Cold Storage則鎖定高端客群，推廣精緻禮盒，成功切入節慶送禮市場。

台東鳳梨釋迦深耕星國3年，銷售量達1.6萬公斤。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為讓海外消費者熟悉吃法，今年1月24日至2月28日，於新加坡兩大通路舉辦上百場試吃活動，由專人介紹產地特色，落實「先嚐再買」提升成交率。

