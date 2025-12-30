星國鐵腕打詐！強制鞭刑今生效 最高抽24下

▲新加坡《刑事法（雜項修正）法案》部分條文，12月30日正式生效，詐騙集團核心成員或招募者，將面臨至少6下、最高24下的強制鞭刑。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 新加坡打擊犯罪的手法之一鞭刑，一直以來在全球司法界都有不少討論度，面對近來荼毒全球，令多數人深惡痛絕的詐騙潮，星國執法也是不手軟，其《刑事法（雜項修正）法案》部分條文今（30日）正式生效，詐騙集團核心成員或招募者將面臨至少6下、最多24下的強制鞭刑，嚴重恐被打到臀部開花。

根據星媒《聯合早報》報導，新加坡內政部本月19日發文公告，11月4日在國會三讀通過的《刑事法（雜項修正）法案》，部分條文將在12月30日生效，有鑑於去年星國詐騙損失金額創下新高，年增7成至11億多星幣，故在文告中強調：「打擊詐騙是國家首要任務，然而詐騙案件的數量與損失金額，依舊令人感到擔憂。」

報導指出，詐騙主犯、團體成員及招募者，面臨的刑罰最為嚴厲，將被強制處以6至24下鞭刑；而除了前述這些犯罪分子，若有其他涉案者協助洗錢或提供SIM卡、Singpass等資料，法院也可酌情判處最多12下的鞭刑。

▲鞭刑示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

新加坡內政部舉例，如果被告明知自己的行為，會被利用來實施或協助詐騙，或沒有採取合理措施，確保他的SIM卡或Singpass資料不會被用來詐騙，就可能被處以鞭刑。當局將繼續檢討詐騙主犯及相關犯罪行為的處罰，是否足以發揮「嚇阻」效果。

除了先行生效的打詐條款，《刑事法（雜項修正）法案》也涵蓋性犯罪、對公務員做出虛假指控、惡意公開他人隱私等條文，這些內容後續將分階段落實。

