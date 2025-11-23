臺博館臺灣蝶蛾特展 看見「鱗翅」的奇幻旅程

記者劉昕翊／臺北報導

國立臺灣博物館即日起至明年5月31日在本館推出全新特展《島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記》，集結黃鳳蝶、皇蛾等近300件蝶蛾典藏標本，並搭配影像及互動裝置，引領觀眾看見「鱗翅」的奇幻旅程，展開一場關於生命與共生的飛行。

展覽以一般民眾對「蝶」與「蛾」習以為常的劃分，在展場入口過道以一左一右對照揭開序幕，再逐步帶領觀眾以「鱗翅目」為整體觀看視角，由淺入深認識6大主題單元，並於今（24）日舉辦開幕典禮，由臺博館長陳登欽、中央研究院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰、策展人吳士緯等人出席。吳士緯表示，此次展覽近乎所有的展示標本皆源自臺灣，邀請全民來此欣賞5千餘種蝶蛾的縮影。

廣告 廣告

《島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記》規劃6大單元，透過稀有黃鳳蝶、保育類大紫蛺蝶皇蛾等豐富的典藏標本展出，引領民眾逐步深入，包含，蝶蛾從卵、幼蟲、蛹到成蟲的完全變態生命史、探索其如何在高山島嶼中演化適應，又如何施展防禦絕技等；展區中段，觀眾則將伴隨科學進展認識夜行類群如何溝通與感知環境，最後一同見證公民科學與藝術創作交織出的自然與人文共生之境。

此外，展覽以「生存壓力造就生命的多樣性」為引，並以「知識的共創與正向循環」為期許，結合國內外近20年來的演化生物學與分類研究成果，並串聯當代公民科學平台「慕光之城－蛾類世界」臉書攝群，讓民眾的野外觀察影像與紀錄濃縮至博物館展示現場，形成研究、教育與公眾之間的知識循環。

國立臺灣博物館即日起至明年5月31日在本館推出全新特展《島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記》，引領觀眾看見「鱗翅」的奇幻旅程。（記者劉昕翊攝）

《島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記》集結300件蝶蛾典藏標本，引領觀眾看見「鱗翅」的奇幻旅程。（記者劉昕翊攝）

稀有黃鳳蝶的標本，陳展在《島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記》中。（記者劉昕翊攝）

民眾走進《島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記》中，可欣賞5千餘種蝶蛾的縮影。（記者劉昕翊攝）

民眾走進《島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記》中，可漫步觀賞近300件蝶蛾典藏標本。（記者劉昕翊攝）

《島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記》今日舉辦開幕典禮，由臺博館長陳登欽、中央研究院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰、策展人吳士緯等人出席。（記者劉昕翊攝）