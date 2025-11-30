星國際學校交流團訪旭光高中
▲新加坡國際學校交流團訪旭光高中扎根觀光遊學。（圖：南投縣府提供）
新加坡國際學校曼谷分校跨海到縣立完全中學「旭光高中」遊學觀光，經由參訪全國聞名的天文成果，並結合合歡山暗空公園與南投星空季等友善環境永續旅遊資源，為南投縣觀光遊學知性遊程打造嶄新交流模式。
縣府觀光處在縣長許淑華指示強化國際交流以拓展本縣學生國際視野下，長年透過海外旅展與踩線團等方式拓展南投縣成為國際遊學熱門市場，近期觀光處組團參與新加坡秋季旅展時，把握機會與新加坡相關學校聯繫，積極推介與推廣南投縣多元豐富的教育體驗內容，並成功爭取到曾到本縣埔里國中交流的「Singapore International School of Bankok(簡稱SISB)」再度組團到南投縣遊學參訪。
新加坡國際學校，經縣府教育處及觀光處團隊周延安排，由該校Thonburi校區副校長胡裴洺、活動總監Mr.Jo與Chantelle等七位師長，帶領六十二位學生於十一月二十六日到旭光高中交流，旭光校長毛彬權與縣府教育處黃銘偉輔導員，以學校社團表演等精采迎賓節目及交換禮物，熱情迎接從泰國曼谷遠道而來的師生遊學團。
旭光校方安排來訪SISB學生深入淺出的星象教學及天文望遠鏡觀察太陽黑子的實作體驗，並分組融人旭光各個班級，沈浸式入班交流製作特色小夜燈的生活科技、平板操作製作短影片的視覺藝術及、雙方文化、腔調賞析的音樂互動等生動課程，旭光師生熱情展現專精特色，讓星台兩校師生交流多元教學的成果。
SISB師生們對旭光校方安排的各項活潑有趣且多元課程讚賞不已，也感謝縣府促成雙方師生在歡笑聲中留下滿滿回憶的交流。
縣府觀光處指出，縣長許淑華持續推動學校教育國際化，希望南投的孩子能及早與國際接軌。縣府也會持續透過遊學接待機會，讓來訪的學生對南投留下印象，回國後持續成為選擇南投遊學觀光的口碑行銷種子。
觀光處與教育處將分工合作，由觀光處盤整縣內接待及景點資源，並由教育處統整學校交流資源，持續對外爭取遊學觀光到南投的商機。
觀光處長陳志賢表示，南投縣生態資源豐富，除四季適合推動螢火蟲季、星空季與正在推出的溫泉季以及花卉嘉年華系列活動外，也持續輔導縣內產業將相關遊程盤整為教案，推動戶外教育及國際遊學行程，期望協助業者增加商機。教處王淑玲處長則表示，推動雙語及國際教育一直是許縣長的施政目標，未來會持續以遊學等機會讓南投的孩子更具國際競爭力。
