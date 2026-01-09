星國「福建歌王」驚傳郵輪上腦出血驟逝 享壽73歲

在新加坡有「福建歌王」稱號的資深歌手謝金石日前傳出驟逝，他的女兒謝苓莉受訪證實，父親在元旦前夕登上郵輪旅行，本月2日凌晨3時，船行經馬六甲海域時，謝金石突然腦出血昏倒，緊急送醫後於8日下午2時20分病逝，享壽73歲。

據知，謝金石2024年就傳出罹患前列腺癌末期，當時他哽咽表示：「我一定要面對它，好多學生還等著我教他們唱歌！」，2023年謝金石體重異常下降，但他不以為意，2024年因為背痛去看醫生驗血，進而發現罹患前列腺癌，且癌細胞已經擴散到多個部位，他也因此暴瘦，從68公斤到51公斤。

據《聯合早報》報導，謝苓莉表示，謝金石在遊艇上暈倒時，工作人員便派接駁船將他送到馬六甲醫院醫治，謝苓莉當機立斷把父親送回新加坡陳篤生醫院進行治療，又因為謝金石有癌症末期，情況不樂觀，全身插滿管子，謝苓莉說：「其實他拖了很多天，家人心裡已經有最壞的打算。他兩天前（6日）突然下床走動但當晚呼吸就不順了，出現嚴重肺積水很煎熬，一直要去扯那些管子……他嚥下最後一口氣的那刻，是平靜且安詳的。我們不希望他辛苦。」

謝金石原定本月17日和陳建彬有一場表演，也計畫在2月8日於濱海藝術中心有另一場演出，謝苓莉說父親選曲、歌譜都準備好了，無奈成為遺憾，抗癌這幾年很樂觀，除了治病還喜歡到處旅行，她分享：「我爸爸這一生活得比我還精彩！他什麼地方都去過了，加拿大、美國拉斯維加斯、中國黃山，還到紐西蘭玩急流泛舟」。

管雪梅昨在臉書證時噩耗，寫下：「老朋友！一路走好！家人要節哀保重！剛去醫院看了你，回到家就接到消息你走了，甚是心痛，也欣慰中午去看了你最後一面。福建歌王謝金石往生！」受訪透露昨還有去醫院探病，返家後一小時接到消息知道好友走了，相當心碎，謝金石一生過得精采，最大興趣就是愛唱歌，「不過，謝金石有提過，最大的遺憾是，自己雖是福建歌王，卻沒有機會參與本地方言電視劇演出」。

