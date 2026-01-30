《星城Online》×《惹鍋》跨界合作限時開跑！點「紅包魚聯名鍋」就送限定禮

《星城Online》與《惹鍋》攜手推出好康活動。 圖：網銀國際／提供

[Newtalk新聞] 《星城Online》與《惹鍋》攜手跨界合作！即日起至2026年2月28日止，於全台10間惹鍋門市同步推出遊戲角色「紅包魚聯名火鍋」，點聯名鍋就送限定禮，完成指定任務再拿大份點心、肉盤，這場美食與娛樂的雙重享受，絕對不要錯過！

「紅包魚」為《星城Online》魚機中，過年期間登場的限定角色，六款紅包魚各自都代表不同的吉祥寓意。這次活動指定任務分為「登入送」及「任務拿」。於惹鍋門市掃描專屬QR登入《星城Online》會員後，綁定台灣手機門號，即可於遊戲內彈窗兌換「登入送」好禮，可換大份薯條或大份滷鴨血。「任務拿」好禮則需於《星城Online》遊戲儲值滿100元，並在活動頁面完成驗證，即可自選大份培根牛或梅花豬肉盤。

另外，活動期間只要點《星城Online》、《惹鍋》聯名鍋，包含「紅包魚海陸同樂鍋」、「紅包魚海陸獨享鍋」、「紅包魚蠔肉海陸鍋」，就送「紅包魚限定禮」或「紅包袋」。「限定禮」內容包含紅包袋、金元寶與帆布零錢包。零錢包是取自媽祖遶境的星城休息車帆布製成，每塊布料皆獨一無二，承載祈福與守護，期盼這份心意能為大家帶來隨身的好運氣。紅包袋連結喜氣，金元寶象徵豐收，願新的一年各位福氣滿盈、平安順心。

除了讓大家大飽口福、拿好禮外，全台惹鍋門市皆有擺放「紅包魚」立牌與各位相見歡，共有六款超可愛的紅包魚為新年帶來滿滿祝福，一起迎接新年，「馬」到成功，開心吃鍋、玩星城迎好運！更多活動資訊與後續中獎名單，請關注「玩星城超有料」活動網頁。

完成星城任務就送惹鍋限量餐點。 圖：網銀國際／提供

紅包魚聯名鍋及禮盒。 圖：網銀國際／提供