《星城Online》、《波蜜》跨界合作！登錄發票抽「冰島極光雙人行」

《星城Online》與《波蜜》攜手推出好康活動。 圖：網銀國際／提供

[Newtalk新聞] 人氣線上遊戲《星城Online》與經典飲品品牌《波蜜》展開期間限定活動，即日起至2026年2月28日止，只要於全台各通路購買波蜜冷藏系列指定品項，登錄發票後即可獲得抽獎券抽「冰島極光雙人行」，還有多項好禮，讓你喝波蜜、玩星城還能抽大獎！

《星城Online》與《波蜜》聯手出擊，只要於全台各通路(統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、全聯、量販及地方超市等)，購買波蜜冷藏系列指定品項(波蜜果菜汁400ml、波蜜低卡果菜汁400ml、一日蔬果100%蔬果汁400ml、一日蔬果100%紫色蔬果汁400ml、鮮摘果園紅心芭樂綜合果汁飲料400ml)，登錄發票後就可獲得抽獎機會，好禮包含iPhone 17 256GB、黃金小金豆3入組、PHILIPS環保節能太陽能行動電源，最大獎還有機會獲得冰島極光9日雙人行。發票登錄可累積，買越多中獎機會就越高！

廣告 廣告

除了精美禮品外，還有「好運箴言」活動。波蜜冷藏產品系列包裝與《星城Online》人氣遊戲角色結合，若買到「莓有煩惱」，就打開《星城Online》玩「敲泥馬」，將煩惱全部打跑。買到「好運旺來」就玩「式神繪卷」，找遊戲裝可愛的柴柴加持好運，更多好運箴言等著你解鎖！這次《星城Online》與《波蜜》聯名活動，希望玩家在喝波蜜補充活力的同時，也能享受遊戲中滿滿的驚喜與快樂。更多活動資訊與後續中獎名單，請關注「喝波蜜玩星城冰島極光等著你」活動網頁。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蔡依林演唱會「遭指邪教」主辦公司怒提告！造謠者身分曝光

馬克宏痛罵美背棄盟友「新帝國主義」! 川普 : 我不需國際法 只要「這個」….

《星城Online》×《波蜜》活動抽獎券懶人包。 圖：網銀國際／提供

喝波蜜玩星城就抽冰島極光9日雙人行。 圖：網銀國際／提供