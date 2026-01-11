《星城Online》與波蜜合作 可抽冰島雙人行

▲《星城Online》與《波蜜》攜手推出好康活動。（圖／網銀國際提供）

[NOWnews今日新聞] 人氣線上遊戲《星城Online》與經典飲品品牌《波蜜》展開期間限定活動，即日起至今（2026）年2月28日止，在全台各通路購買波蜜冷藏系列指定品項，登錄發票後即可獲得抽獎券抽「冰島極光雙人行」，還有iPhone 17、黃金小金豆、PHILIPS太陽能行動電源等多項好禮。

《星城Online》×《波蜜》聯手出擊，活動期間只要於全台各通路統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、全聯、量販及地方超市等，購買波蜜冷藏系列指定品項，包括波蜜果菜汁400ml、波蜜低卡果菜汁400ml、一日蔬果100%蔬果汁400ml、一日蔬果100%紫色蔬果汁400ml、鮮摘果園紅心芭樂綜合果汁飲料400ml，登錄發票後就可獲得抽獎機會，發票登錄可累積，買越多中獎機會就越高喔。

▲《星城Online》×《波蜜》活動抽獎券懶人包。（圖／網銀國際提供）

這次活動推出多項好禮，有iPhone 17 256GB、黃金小金豆3入組、PHILIPS環保節能太陽能行動電源，最大獎還有機會獲得冰島極光9日雙人行、讓你喝波蜜、玩星城還能抽大獎！

▲喝波蜜玩星城就抽冰島極光9日雙人行。（圖／網銀國際提供）

除了精美禮品外，還有「好運箴言」等你抽！《波蜜冷藏產品系列》包裝與《星城Online》人氣遊戲角色結合，若買到「莓有煩惱」就打開《星城Online》玩「敲泥馬」將煩惱全部打跑，買到「好運旺來」就玩「式神繪卷」找遊戲裝可愛的柴柴加持好運，更多好運箴言等著你解鎖。

▲《星城Online》×《波蜜》側身好運箴言。（圖／網銀國際提供）

這次《星城Online》×《波蜜》活動方式有趣、禮品種類多，希望玩家在喝波蜜補充活力的同時，也能享受遊戲中滿滿的驚喜與快樂。更多活動資訊與後續中獎名單，請關注「喝波蜜玩星城冰島極光等著你」活動網頁。

更多資訊請至活動頁面或點擊以下連結：

《星城Online》「喝波蜜玩星城冰島極光等著你」活動網頁：https://www.xin-stars.com/Event/202601-BOMY

《星城Online》官方網站：https://www.xin-stars.com/Default.aspx

《星城Online》Google Play商店：https://play.google.com/store/apps/details?id=game.xin.hd.g

《星城Online》iOS商店：https://apps.apple.com/tw/app/id919043762

