星夢郵輪十週年歌舞巨獻！ 百老匯經典音樂劇登海上首演

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星夢郵輪慶祝成立十週年之際，攜手百老匯亞洲國際，以全球首演規格打造《Forever Broadway》，讓旅客在航行途中，同步享有媲美百老匯的頂級現場演出體驗。這也是品牌與百老匯亞洲國際（Broadway Asia International）首度聯手打造的大型娛樂製作。

《Forever Broadway》邀請旅客以沉浸式海上演繹形式，重新體驗百老匯經典音樂劇的永恆魅力(圖/星夢郵輪)

《Forever Broadway》匯集《New York New York》、《Dancing Queen》、《Greased Lightning》、《Tonight》等多首深植人心的百老匯經典金曲，由獲獎製作人 Simone Genatt 與 Marc Routh 領銜，導演兼編舞 James Gray 操刀，融合璀璨歌舞表演、電影級舞台製作與震撼特效，並配以專為【雲頂夢號】量身錄製的大型交響樂配樂，打造一場海上沉浸式歌舞盛宴。

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《Forever Broadway》是在娛樂部高級副總裁 Colin Kerr及副總裁 Sviatlana Burkun的團隊領導下開發完成(圖/星夢郵輪)

百老匯班底，亞洲觀眾量身訂製

演出陣容集結來自紐約與倫敦的國際百老匯演員，以及從星夢、麗星郵輪旗下船隊中精選的駐場表演人才，共同呈獻僅限【雲頂夢號】的獨家演出。整體製作由麗星夢娛樂部高級副總裁 Colin Kerr 及副總裁 Sviatlana Burkun 帶領的團隊主導開發，並由麗星夢內部視覺、音響及技術團隊負責執行，專為郵輪舞台環境量身打造大規模劇場體驗。

充滿震撼與活力的百老匯音樂歌舞匯演，將深深打動亞洲觀眾的心(圖/星夢郵輪)

麗星夢總裁吳明發先生表示：「現場娛樂體驗不斷演進，如今的旅客希望在熟悉的基礎上，獲得以全新方式重新演繹的精彩體驗。透過與百老匯亞洲國際的合作，我們將百老匯經典音樂劇帶上海上舞台，結合百老匯專業人才與我們的駐船表演團隊，以及麗星夢的創意製作能力，為賓客呈現真正獨一無二的體驗體驗。

百老匯亞洲國際創意監製兼創始人Simone Genatt 表示：「《Forever Broadway》是場獨家打造的高端百老匯歌舞盛典，結合百老匯的經典魅力與【雲頂夢號】世界級娛樂體驗，以歡慶星夢郵輪成立 10 週年。我深信，這場充滿震撼與活力的百老匯音樂歌舞匯演，將深深打動亞洲觀眾的心，並讓他們在整個精彩演出過程中隨歌起舞。從百老匯的夢想舞台到星夢郵輪的海上世界，這部精彩製作精心匯集多首國際知名經典名曲，將百老匯的魅力與震撼魅力於海上舞台完美呈現。」

【雲頂夢號】精心匯集多首國際知名經典名曲，將百老匯的魅力與震撼魅力於海上舞台完美呈現。(圖/星夢郵輪)

時尚跨界，體驗延伸舞台之外

值得關注的是，此次製作特別融入時尚跨界元素。星夢郵輪與新加坡創意零售平台 Design Orchard 合作，聯合精選品牌 Bohème by Véro、Frey 及 Raja Rani，讓本地與區域時尚設計師的作品與演出服裝同台展示，並在【雲頂夢號】上舉辦時裝秀，為旅客帶來跨界藝術體驗。旅客亦可於6樓甲板紀念品商店選購《Forever Broadway》聯名商品。《Forever Broadway》邀請旅客以沉浸式海上演繹形式，重新體驗百老匯經典音樂劇的永恆魅力。欲預訂或查詢詳情，請瀏覽星夢郵輪官網 。

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