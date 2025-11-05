星奇兒創藝協會結合淡水旅學堂 帶小朋友暢遊淡海輕軌有愛無礙
新北市社會局透過創新型補助計畫，支持台灣星奇兒創藝協會辦理家長成長學院成果發表暨體驗活動，日前帶領一群小朋友暢遊淡海輕軌，並進入維修廠參訪，充分展現身心障礙者平權與社會共融的具體成果。活動結合淡水旅學堂、新北大眾捷運公司及台北永續影響力扶輪社等單位，為自閉症青年與二度就業婦女打造共學共榮的永續行動模式。
淡海輕軌以「有愛無礙」為理念，首次開放專列與維修廠作為教育體驗場域。星兒青年於列車上以中、英、日及噶瑪蘭語導覽淡水文化，展現學習成果；家長與小朋友則體驗加砂、洗車等實作過程，認識公共運輸背後的專業與細節。
社會局副局長吳淑芳專程到場參加，並指這項計畫將交通運輸、文化導覽與社會教育結合，象徵身心障礙者從被照顧者轉化為參與者與貢獻者，也實踐CRPD《身心障礙者權利公約》中平權參與的精神。
星奇兒協會理事長陳傳宗指出，計畫係以「培力而非同情」為精神，讓自閉症青年接受實務導覽訓練，培養職能與自信，並結合在地淡水旅學堂邀請二度就業婦女擔任導覽員，提升再就業機會與經濟自主。台北永續影響力扶輪社發起人李琪說，這是融合ESG與女性賦權的新模式，選擇搭乘大眾運輸，就是最簡單的環保實踐；讓在地婦女與星兒攜手導覽，更讓永續從理念化為行動。
小朋友在列車及月台上，不僅聽取沿途導覽和介紹，更爭相與幾米的作品合照。一位小朋友說，原來卡通裡「火車嘟嘟嘟」是這樣維修的啊。社會局表示，會持續舉辦類似活動，讓更多小朋友體驗，也會推動身心障礙者就業培力與社會參與，擴大觀光、文創等多元發展。
