星奉行一中政策 徐佳青入境遭拒

亞洲台灣商會聯合總會12月將在新加坡舉行理監事會議，僑委會委員長徐佳青12日透露，恐無法獲准入境。（姚志平攝）

亞洲台灣商會聯合總會12月將在新加坡舉行理監事會議，原計畫出席的僑委會委員長徐佳青12日透露，恐無法獲准入境；由於星國承認一中政策，加上近期大陸「長臂管轄」疑慮大增，徐一度稱未來可能將新加坡「列入警示範圍」，但經綠委提醒她的身分不宜發表涉外言論，徐立刻收回該說法。

台星過往外交關係良好，不過，外交部近來對新加坡總理黃循財言行，頻頻表示意見。日前黃循財重申新加坡奉行所謂「一中政策」與「反對台獨」，外交部隨即發文籲請新加坡尊重我主權獨立事實，勿發表傷害台星情誼評論。

僑委會委員長徐佳青昨赴立法院業務報告並備質詢，立委林楚茵問及赴新加坡出席亞洲台灣商會聯合總會理監事會議，是否會受大陸施壓？徐坦言，近期與新加坡代表處接洽，得到的訊息不太樂觀；她說，這與新加坡一貫的立場有關，因新加坡以僑委會前往會影響其僑民認知為由，拒絕僑委會任何的官員出訪。

林楚茵建議僑委會應密切關注大陸近期長臂管轄升級，且新加坡有引渡協定，徐表示會持續關注，並提醒相關人，尤其是榮譽職人員擔心被標示或列入所謂長臂管轄範圍內，會受到大陸干擾及相關風險。

綠委王定宇追問，新加坡是否在警示範圍內？徐回答：「未來可能也要警示了」，王定宇當場直呼，目前星國並非警示國家，若徐佳青預測未來可能列入警示範圍，「這是大事情，會變頭條的。」

王定宇續問，這是個人判斷還是經過國安團隊確認？徐佳青說，是她個人判斷。王提醒徐不能這樣子，強調對外事務並非僑委會職權；徐佳青馬上收回言論，強調並非說一般人活動都會被列警示，而是特定人士。「比方說沈伯洋委員可能會有風險。」