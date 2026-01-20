星宇加開航線！3/31起「台中直飛熊本」每週3班

星宇航空將在3月31日起加開台中國際機場直飛日本熊本機場航線。 圖：翻攝自熊本觀光臉書

[Newtalk新聞] 星宇航空公司今(20)日宣布，將在3月31日起加開台中國際機場直飛日本熊本機場航線，成為中台灣唯一直飛熊本的航線。星宇航空表示，由於熊本為日本半導體產業重鎮，和台中科學園區有穩定的商務往來，本航線主要鎖定商務洽公、休閒旅遊的旅客。屆時，每週都會有3班往返熊本的航班，並以A321neo客貨運雙拼機型載運旅客。

中台灣直飛熊本的定期航班即將開航！3月31日起，由星宇航空公司經營的台中國際機場直飛熊本航線將在每週二、週五和週日下午15時整，由台中國際機場出發，以A321neo客貨運雙拼機型執飛；由熊本返回台中的航班則會在每週二、週五和週日晚間19時15分由熊本機場起飛。

星宇航空說明，熊本為日本半導體產業重鎮，和台中科學園區有穩定的商務往來。本次開通全台獨家的台中直飛熊本航線，不僅能大幅縮短中部地區旅客前往日本九州旅遊的交通時間，還能提供前往熊本洽公的商務人士更加便利和舒適的直飛體驗。

此外，熊本位於九州的交通樞紐，不僅擁有如阿蘇溫泉等豐富的自然資源，還有像熊本城那樣具有豐富歷史底蘊的文化資源，適合作為探索九州的起點。星宇航空指出，加開台中直飛熊本航線後，星宇將和旅行社業者合作，推出橫跨九州的團體行程，提供中部旅客更多出遊選擇。

