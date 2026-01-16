星宇台北鳳凰城首航啟航 林佳龍：促進台美攜手打造「聯合艦隊」

林佳龍出席星宇航空為直飛鳳凰城航線舉行的首航典禮。 圖：翻攝自林佳龍臉書

[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍昨（15）日晚間出席星宇航空為直飛鳳凰城航線舉行的首航典禮，並歡送鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）搭乘首航班機返美。他說，鳳凰城是台積電最重要的海外投資基地之一，預計商務往來、探親交流與觀光需求都將持續成長，直飛鳳凰城航線深具潛力。他也期待以商務航班為起點，進一步促進台美攜手打造「聯合艦隊」，在共創繁榮的同時，也共同強化民主夥伴「非紅供應鏈」的整體韌性。

林佳龍表示，昨晚在星宇航空董事長張國煒親自執飛下，星宇航空桃園直飛鳳凰城航線正式啟航。他說，蓋蕾歌搭乘首航班機返美，讓台美情誼從地面延伸到雲端，台美關係也隨航線持續加溫。

林佳龍提到，星宇航空在他擔任交通部長期間完成五階段適航認證，並於 2020 年初正式開航。短短六年，從無到有、穩健成長；如今再開闢鳳凰城直飛航線，航線網路已涵蓋 30 個城市、35 條航線，展現生氣勃勃的企圖心，也讓台美之間的連結更加緊密。

​林佳龍強調，鳳凰城是台積電最重要的海外投資基地之一，吸引許多工程師與家庭移居當地，也讓爌肉飯、珍珠奶茶、鹽酥雞逐漸成為在地熟悉的台灣味。他說，近年來，在當地出生的「台積寶寶」已多達三百多位；再加上豐富的牛仔文化以及羚羊峽谷等世界級天然景致，預計商務往來、探親交流與觀光需求都將持續成長，直飛鳳凰城航線深具潛力。

林佳龍表示，外交部將積極提升當地的服務能量，讓國人都能享有來自台灣的關懷與照顧，而他也期待有機會可以搭乘直航班機，造訪鳳凰城這座美麗的城市。他指出，台美關係持續深化，美國各州在台設立辦事處的數量不斷增加，僅在 2025 年，奧克拉荷馬州、田納西州與愛荷華州便相繼宣布來台設處；截至目前，更已有 22 個州政府及關島在台設立 23 個辦事處，讓台美的交流更加直接且密切。

對於AI 科技浪潮推動半導體與 AI 產業快速擴張，林佳龍認為，美國也正堅定鞏固其在 AI 領域的全球領導地位。他相信，在半導體與 AI 供應鏈上都居於關鍵位置的台灣，必然是美國最重要、也最值得信賴的合作夥伴。

林佳龍期待以商務航班為起點，進一步促進台美攜手打造「聯合艦隊」，在共創繁榮的同時強化民主夥伴「非紅供應鏈」的整體韌性，為下一個世代奠定更民主、更和平、更繁榮的世界。

