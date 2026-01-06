星宇員工不滿年終僅1個月 張國煒嘆「心情沉重」盼員工體諒

星宇航空董事長張國煒希望員工能夠體諒成本壓力。(資料畫面)

星宇航空去年前11個月的累計營收逼近400億元，但最終拍板的卻只有「1個月年終獎金」，引發內部員工不滿。對此，董事長張國煒表示「心情很沉重」，去年開始籌備14架新機人力，成本壓力非常大，希望員工能夠體諒。

根據公開資料，台灣虎航年終獎金預估從10個月起跳；長榮航空宣布發放6.5個月的年終獎金，非主管調薪2,500元；中華航空則預計在1月9日就年終獎金進行勞資協商，雖最終數額尚未揭曉，但業界預估將維持在5個月左右的高水準。而星宇航空宣布發放「1個月年終獎金」與其他航空相比，讓員工感到心寒，公司內部氣氛也相當低迷。

廣告 廣告

針對員工對「1個月年終獎金」表達不滿，星宇航空董事長張國煒坦言「心情很沉重」，星宇航空去年籌備14架新機，算是相當大的挑戰，地勤、空服，以及各部門人力都增加，因此費用相對拉高，從去年開始，成本壓力就非常大，希望員工能夠體諒。

另外，星宇航空首架A350-1000廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由張國煒親自駕駛啟程，並於今（6日）上午10時降落桃園國際機場。張國煒說明，首架A350-1000預計在1個月內完成手續，農曆過年前投入日本線，初期應該為東京航線。





更多《鏡新聞》報導

獨家／美工刀失蹤！關西機場「重新安檢」 回台旅客班機被取消

資傳、數媒擬整併成「AI媒體設計」引反彈 世新大學踩煞車

健保署獲「百萬遺產」捐款 孝女感念母親生前受照顧：用到健保的好