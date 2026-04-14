星宇四箭齊發／星宇搶攻台中國際航線 張國煒「多據點夾擊戰術」力拚長榮華航

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星宇航空董事長張國煒將啟動「四箭齊發」策略布局，全面推進星宇營運戰線。

美伊戰爭導致航空燃油飆漲，各界都在關心票價是否跟漲的同時，素有「K董」稱號的星宇航空董事長張國煒則以「四箭齊發」全面啟動星宇的最新布局。本刊調查，星宇將以桃園機場當作為核心樞紐，同時把台中國際機場闢為「第二營運中心」，透過補強中南部對亞洲各國的直飛航線，構築一道堅實的側翼戰線。「星宇將透過『桃園轉運、中南強補』的夾擊戰術，全面追上長榮、華航兩位老大哥。」業內人士觀察。

3月30日早上，台中機場星宇航空東京首航航班報到櫃檯前排起長長的隊伍，一位家住台中，準備帶全家人去東京賞櫻的旅客興奮地對本刊表示，「星宇在台中開航後，讓我們省去了北上桃園的交通費與時間，以後星宇開哪裡，我們全家就飛哪裡！」

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台中首航東京的班機客滿搶下好彩頭，現場民眾的滿心期待，也反映了中台灣對於國際直飛班機的潛力。「對星宇航空而言，第二營運中心—台中航網成形，也奠定星宇『多據點策略』的重要里程碑，對中台灣旅客，更是一場出國航班又有更多、更好選擇。」星宇主管透露。

星宇航空未來在台中機場將有10條國際航線，方便中南部旅客從台中出發連結世界。

星宇這場盛大的首航典禮，除了民航局局長何淑萍、台中市副市長鄭照新等重量級嘉賓出席外，最受矚目的莫過於人稱「K董」的星宇董事長張國煒。身著西裝坐在台下，全程專注觀禮，神情愉悅而自信；面對鏡頭時，他展現出招牌的自信笑容，彷彿對星宇航空未來的發展藍圖早已胸有成竹。

據本刊調查，張國煒正以「四箭齊發」的策略，強化星宇整體戰線，加速追趕華航與長榮航。「四大策略環環相扣，在鞏固既有利基之餘，也持續推升營運動能，並為台灣邁向亞太轉運中心注入更具實力的競爭優勢。」知情人士透露。

第一箭，就是透過多據點策略強化整體布局，雖然桃園國際機場仍是星宇航空的主要營運與轉運樞紐。執行長翟健華表示，為提升航網完整性，已將台中國際機場與高雄國際機場分別規劃為第二、第三營運基地。目前星宇已在台中配置三架窄體機駐點，預計於2026年夏季再增一架，持續擴大運能。

同時，星宇持續透過開闢澳門、峴港、東京、熊本等多條國際航線，滿足中南部旅客「就近出發」的剛性需求。此一策略不僅有助於分流桃園機場的營運壓力，也進一步開發過去較少被華航和長榮深耕的中台灣高端客群。

至於高雄小港機場，星宇主管透露，隨著當地既有成熟的國際航線基礎與穩定客源，加上半導體產業鏈南移帶動商務往返需求，星宇亦同步推進相關籌備作業，預計於2027年第一季正式投入營運，開啟南部國際航線，進一步提升整體航網的運作能見度與市場覆蓋力。

第二箭，則是著眼於強化航空樞紐地位，張國煒對本刊直言：「台灣是非常適合做轉運中心的點，以前我在長榮講，現在在星宇也一直推。」隨著桃園國際機場第三航廈逐步推進，未來在登機門配置與自動化系統的提升下，有望進一步優化轉機流程，強化東南亞與北美航線之間的中轉效率，此一布局，將有助於提升整體航網的連結性，並逐步強化台灣在亞太區域的轉運功能。

星宇將台中機場視為第二營運基地，台中飛往東京首航當日現場排滿滿人潮。

第三箭著重於機隊規模化，逐步打造精品戰隊。據了解，2026年將成為星宇航空的交機高峰期，預計年底前總機隊數將達43架，進一步帶動整體運能提升。此外，星宇亦是台灣唯一於A350機型配置頭等艙的航空公司，鎖定高收益商務旅客市場，並藉由機隊精品化與差異化服務，持續強化「精品航空」的品牌定位，拉開與市場的區隔。

第四箭，要尋求國際策略聯盟，進一步拓展全球版圖。目前星宇航空先透過與阿拉斯加航空、美國航空及阿提哈德航空等國際航司建立合作關係，將航網延伸至原本尚未直接觸及的北美內陸與歐洲腹地。「今年並同步開闢布拉格與釜山等新航點，持續擴張國際版圖。此一布局有助於提升全球航網的連結密度與覆蓋範圍，加速追趕既有大型航空長年累積的航線優勢。」星宇主管透露。

業內人士大讚張國煒在航線策略上的布局「兼具精準與前瞻」，採取「中短程優先、長程並進」的發展方向，先以需求明確的中短程航線切入市場，如澳門、越南及日本二線城市等，逐步累積穩定客源，同時持續推進長程航線布局，以強化整體競爭力。

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