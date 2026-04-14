星宇四箭齊發1／桃機第三航廈攻轉運商機 張國煒：幫助很大

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張國煒出席日本飛往東京之首航典禮，神情自信展現布局決心。

向來都看好台灣成為亞太轉運樞紐的星宇航空董事長張國煒，在台中機場接受本刊訪問時表示，桃園國際機場第三航廈（T3）對星宇「當然有幫助，而且幫助很大」。

星宇航空執行長翟健華表示，第三航廈的啟用是提升整體營運效率與旅客服務體驗的重要里程碑，包含：一、完整串聯星宇航空的營運規模與未來成長：第三航廈提供更充足的登機門、行李處理系統與轉機能力，能支持星宇航空航網擴展，尤其亞洲、北美與歐洲航線的中轉量將大幅增加。

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二、與國家門戶共同呈現台灣服務力：作為旅客抵達台灣的第一印象，第三航廈以更現代、國際化、具設計感的空間呈現台灣的品牌形象。

三、提升旅客動線效率與舒適度：新航廈採用智慧化設施，如自動行李托運、快速安檢系統與更直覺的旅客動線，能有效縮短等待時間。旅客的出入境體驗將更流暢，也讓航空公司有更多服務展演的空間。

桃園國際機場第三航廈即將完工，屆時可望成為星宇航空航網擴展一大助力。（桃機提供）

談及台灣發展亞太轉運中心的潛力，張國煒肯定地表示「我一直以來都覺得台灣很適合作為亞太轉運中心」，並指出台灣具備優越的地理位置，在當前中美關係變化之下，亞太航空版圖中的戰略地位更加凸顯且關鍵。

張國煒指出，香港、新加坡「腹地那麼小」，仍透過完善規劃與持續投入，成功建立高度成熟的轉運體系，顯示只要方向正確並持續加速推進，台灣在既有條件下更具發展潛力。

星宇航空透過與阿拉斯加、美國航空等聯營合作，擴大北美與歐洲市場延伸覆蓋。（星宇航空提供）

在張國煒眼中，當前正是台灣加速推動亞太轉運中心發展的關鍵時刻。隨著第三航廈逐步推進，未來第四航廈的規劃同樣值得期待，關鍵在於把握當前時機，持續強化基礎建設與整體環境，「不只是追趕進度，我們更要思考是不是有機會『超越』對手。」

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