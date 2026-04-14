星宇四箭齊發2／交機高峰期來了 星宇今年跨入歐洲航線

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星宇航空定位為「精品航空」，提供五星級服務。（翻攝自星宇航官網）

星宇航空今年進入交機高峰期，總機隊數預計於年底前達到43架，大幅提升運能。目前航網已拓展至31個城市、37條航線，今年更將開闢首個歐洲航點-布拉格、首個韓國航點-釜山，持續深化全球航網布局。短期的未來，除充實亞洲區域航網，北美、歐洲、甚至是大洋洲，都會是中長程寬體機的佈建目標。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空憑藉台灣優越的地理位置，積極發展東南亞-北美轉機市場，並透過高品質服務與差異化產品，提升轉機旅客吸引力，進一步強化台灣在區域轉運市場的競爭力。

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星宇航空為目前台灣唯一於A350機隊配置頭等艙的航空公司，不僅為旅客帶來的卓越、舒適的飛航服務，更進一步強化在高收益商務旅客市場的競爭優勢。自成立以來，星宇航空迅速在全球航空業中嶄露頭角，在安全與服務品質方面屢獲國際肯定，連續獲得Skytrax五星航空評級、APEX五星航空獎，以及AirlineRatings.com 7-Star PLUS認證。

在2026年AirlineRatings.com最新評比中，星宇航空更相繼獲得全球最佳機上餐飲殊榮、全球最佳航空第5名及全球最安全航空第11名，持續朝向國際頂尖航空品牌邁進。

星宇航空董事長張國煒具備機師執照，常常親自駕駛新機回台。（翻攝星宇航空臉書）

根據國際航空協會（IATA）統計，相較於2025年，全球旅客運量（RPK）預計將於2026年成長4.9％，翟健華表示，反映疫情後客運量持續復甦，以及旅遊需求展現高度韌性。其中，亞太地區為主要成長來源，國際航線RPK預估年增7.3％，為全球成長最快的區域，台灣受惠於地理位置優勢，客運市場亦將有望顯著成長。

在貨運方面，台灣掌握逾九成AI伺服器組裝代工市場，為全球供應鏈關鍵站點，看好AI等相關產品需求持續推動貨運市場穩健成長。台灣受惠於高科技產業發展、商務活動擴張及跨國旅遊持續復甦，客貨運需求可望同步成長，進一步支撐台灣航空市場長期發展。

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