星宇宣布年終1個月、調薪3% 員工怨太少「錢都花在101」眾人熱議

星宇航空本次年終獎金為1個月薪水，讓不少員工抱怨太少，稱公司把預算都花在行銷買廣告。（翻攝自星宇航空臉書）

年關將近，各企業陸續宣布年終獎金情況，星宇航空昨（29日）向員工發出執行長的一封信，宣布這次的年終獎金為1個月，相較長榮航空有6.5個月，讓不少員工上網發文抱怨太少，甚至批評公司花了大把預算在宣傳、在台北101買廣告；但也有網友攤開數據指出，星宇航空是新創航空公司，要比獲利不敵老牌的華航或長榮，甚至推算這樣的情況可能還會持續好幾年。

綜合媒體報導，昨晚在社群平台Threads有網友發文表示：「今晚收到執行長的一封信 公司內群都炸掉了」，並附上一張星宇航空在台北101的廣告照片，引發種眾人熱議，原來是星宇航空宣布，本次的年終獎金為1個月的薪資，讓有些員工不滿認為公司砸錢在行銷宣傳，卻只給他們1個月的薪水當年終。

星宇航空曝3因素影響獲利 明年將迎最大新機交付潮

據報，星宇航空執行長翟健華的內部信提到，今年在營運上遇到對等關稅、美簽緊縮、日本地震謠言等外在不利因素，影響獲利表現；但另一方面今年上半年起，星宇逐步完成明年14架新機交付前的各項準備，展望明年將迎來公司成立以來的最大新機交付潮，為公司帶來更大的發展。

星宇航空今（30日）也回應證實，考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。星宇期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

星宇航空預計明年將迎來開創以來最大的新機交付潮。（示意圖，資料照）

遭酸年終都在101上 網揭星宇獲利困境

社群上有不少網友為星宇的員工叫屈，還有人調侃年終獎金都在101上了，經過時記得多看兩眼；但也有人分析星宇的財報指出，星宇上半年營收有增加，但第三季陷入虧損，且星宇現在全是客機、沒有貨機，甚至還說今年1個月、明年可能0個月；也有些人提到，星宇草創就遇到疫情，這幾年沒什麼賺錢還要買飛機擴充航線，還能活著都是靠張國煒的老本在撐，且星宇的載客數也不敵老牌的長榮、華航，星宇還有飛機折舊、購入新機的高昂成本，可能還要咬苦撐好幾年才有可觀的獲利，如果員工不能接受只能選擇跳槽。

