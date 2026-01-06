星宇將迎14架新機！張國煒卻喊「心情很沉重」原因曝

財經中心／倪譽瑋報導

張國煒駕駛星宇航空首架A350-1000廣體客機，從法國飛來台灣。

星宇航空（2646）在2026有新計畫，董事長張國煒指出，今年預計交付14架新機，飛行員、空服員訓練已從去年就開始。不過，一年交機量幾乎等同目前28架機隊規模的一半，規模龐大為國內航空業首見，張國煒表示「心情其實很沉重」，後續航線規劃、機務調度等，都是相當大的挑戰。

星宇航空首架A350-1000廣體客機，由張國煒從法國土魯斯駕駛返回桃園國際機場，約上午10點飛抵台灣。張國煒指出，原本應在去年交付的A350-1000，因細部問題延至今年；不過，首架A350-1000預計1個月內完成手續，農曆過年前就會投入日本東京線。

全台第一架、同時也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，上午10時正式降落桃園國際機場。

張國煒預告，2026年是星宇航空的交機潮，今年預計接收14架新機，隨新的飛機陸續交付，將擴大歐洲、美東航點布局。他也說，這是國內第一次在一年之內交接這麼多飛機「心情其實很沉重」。

張國煒說表示，交付這麼多飛機，無論是飛行員、空服員訓練，或是機務調度、航線規劃等方面，均帶來非常大的成本壓力。日前星宇航空公布年終獎金為1個月，造成內部員工不滿，張國煒說有聽到員工對於年終有點不滿意，由於公司處於擴充階段「希望大家體諒」。

