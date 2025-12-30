星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元

生活中心／記者李育道報導

長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。（示意圖／長榮航空提供）

又到年末，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。

星宇航空表示，今年年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%，公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。（圖／星宇航空）

昨日疑似星宇航空的同仁透露，收到執行長的一封信，公司內群都炸掉了，瘋傳今年年終僅1個月，酸「錢都拿去101打廣告」，對此，星宇航空證實並進一步說明原因。

星宇航空表示，在全體同仁持續努力下逐漸擴張，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。

考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

至於長榮航空，對於外界關注今年年終與調薪內容，長榮回應，感謝員工一年來共同努力，公司將依營運績效與長期規劃發放年終獎金與獎勵；年終制度除參酌年度財務表現，也與股東權益、永續經營及個人績效連動，今年營運表現是各單位與全體員工協力下的成果。

華航去年豪發6.6個月另加發定額獎金與激勵獎金終獎金，全年則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。（示意圖／資料照）

華航部分，去年豪發6.6個月另加發定額獎金與激勵獎金終獎金，全年則需等獲利結算完成，依照團體協約與企業工會協商，後續經董事會決議後定案。

