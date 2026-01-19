星宇年終被嫌少？他「僅領3600元」超心寒 眾人揭殘酷真相：有給不錯了

生活中心／王文承報導

一名網友分享，自己千盼萬盼等到年終獎金入帳，金額竟然只有3600元，瞬間讓他心寒不已，甚至忍不住詢問：「我是不是該離職了？」（示意圖／資料照）

每逢新的一年，不少公司陸續舉辦尾牙，犒賞員工一整年的努力與成果，員工們也格外期待年終獎金能多一些。日前星宇航空宣布年終獎金為1個月，相較長榮航空高達6.5個月，引發部分員工上網發文抱怨「太少了」。然而，並非所有人都有機會領到「1個月的年終」。一名網友分享，自己千盼萬盼等到年終獎金入帳，金額竟然只有3600元，瞬間讓他心寒不已，甚至忍不住詢問：「我是不是該離職了？」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人紛紛分享自身遭遇，「我拿過715元的，因為跨行轉帳被扣了15元」、「很多人今年連3600元都沒有」。

一名網友在社群平台《Threads》發文表示，看到今年的年終獎金「只有3600元」，當場玻璃心碎滿地，無奈之下只好詢問眾人：「我是不是該默默把人力銀行的網站打開了？」

貼文曝光後，一票「苦主」紛紛分享親身經歷，「我拿過715元的，本來要發730元，結果因為跨行被扣15元，後來就離職了」、「我也曾經年終只領3600元，結果四個員工一起離職，誰愛做誰去做」、「至少你的3600元是現金，我遇過年終是 3000 元的公司產品禮券，而且只能買自家產品，不夠還要自己補差額」、「很多人今年連3600元都沒有」、「我做過三家百貨專櫃，連年終都沒有」、「我拿過完全沒有的，下班最後一天只得到四個字：新年快樂」、「有些公司真的連年終都不發」、「沒事，我待過一家公司三年，每年都是3600元」。

也有網友點出殘酷現實，「年終獎金本來就沒有法律規定一定要給，有給就該感恩了」、「再告訴你一個血淋淋的事實，勞基法並沒有規定公司一定要發年終」。

事實上，曾有律師說明，勞基法中與年終獎金相關的條文為：「事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作且無過失之勞工，應給予獎金或分配紅利。」條文中並未明確規定必須發放年終獎金，是否發放，關鍵在於勞動契約內容。若契約中明訂如「全年薪資14個月」，則可將其中2個月視為薪資的一部分；若未明訂，年終獎金則屬於「恩惠性給予」，即使未發放，也不違反現行法規。

