星宇攜手星級餐廳！推長程線「睡前套餐」澎湃菜單曝光

記者李育道／台北報導

星宇航空與米其林一星餐廳「元紀・台灣菜」合作長程線機上餐點，2026年1月起於頭等艙及商務艙也能細細品味熟悉且溫暖的台灣滋味。（圖／星宇航空提供）

星宇航空持續深化機上餐飲體驗，近日宣布攜手連續於2024、2025年榮獲米其林一星，並獲「500盤」、「500甜」肯定的元紀．台灣菜，推出2026年長程航線全新機上餐點。此次合作以「家的味道」為核心，將台灣土地的飲食記憶與人情溫度帶上萬呎高空，讓旅客在長程飛行途中，也能品嘗熟悉而溫暖的台灣滋味。

此次合作以「家的味道」為核心精神，將屬於台灣土地的記憶、溫度與飲食文化，完整呈現在萬呎高空。（圖／星宇航空提供）

《元紀．台灣菜》以台灣在地食材為創作基礎，融合多元文化與當代料理美學，在傳統中加入創新語彙，讓料理承載情感與故事。主廚李彥錡長期以細膩手法詮釋台灣菜精神，強調對食材的尊重與料理溫度。星宇航空表示，此次合作不僅是機上餐飲升級，更是一場將台灣風土與飲食文化推向國際的嘗試。

星宇航空表示，本次合作首度以頭等艙「睡前套餐」形式呈現，專為長程航班設計，考量旅客休息前的用餐節奏，提供份量適中、用餐時間精簡的餐點，同時完整保留台灣料理的層次風味。餐點以「家的餐桌」為靈感，選用當季在地食材，透過層層堆疊的醬香與口感，打造溫潤不厚重的入眠前饗宴。前菜包含糖蒜鮑魚與馬告泡椒雞肉捲，分別展現台灣保存飲食文化與原民香料特色；湯品陳皮燉牛頰盅以牛骨、雞骨與蔬菜慢熬，湯頭溫順。主菜則有紅茶低溫茶燻的海鱸魚，搭配香蒜椒鹽與蜜金棗醬，展現多層次滋味，另一道元紀炒米粉則重現台灣經典古早味。甜點以鹿港麵茶杏仁露搭配芝麻方塊酥，為整套餐點收尾。

頭等艙「睡前套餐」主菜「茶燻海鱸魚」選用紅茶茶葉低溫茶燻，呈現細緻魚肉與淡雅茶香；另一道主菜「元紀炒米粉」則以雞油炒香蝦乾、豬五花與高麗菜，再加入新竹日曬風乾米粉拌炒，重現台灣經典古早味。（圖／星宇航空提供）

商務艙餐點則以「一口一島嶼」為概念，串聯台灣山海旬味，從山間竹筍、河川香魚到海味烏魚子與果香芭樂，呈現四季食材特色。菜色包含以金門高粱酒炙燒的烏魚子塔、醋溜軟絲鮮蔬、慢煨六小時的燒汁香魚，以及加入2012年熟普洱的竹笙燉雞湯。主菜部分則有茶燻伊比利豬梅肉與金瓜澎湖米苔目，甜點以紅心芭樂取代傳統芒果，搭配柚香與亞答枳果實，展現清新風味。

此外，《元紀．台灣菜》以藏茶款待聞名，此次合作也將餐後品茶體驗延伸至機艙。星宇航空指出，旅客在享用餐點後，將可品嘗招牌元紀熟普，讓整段飛行在層次豐富的味覺體驗中畫下句點。

商務艙套餐則以「一口一島嶼」為概念，精選台灣四季旬味，讓旅客品味台灣的美好。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，透過與台灣頂尖餐飲品牌合作，希望讓旅客在飛行途中，不只是完成一趟旅程，而是展開一場穿梭台灣山海風土、品味家常滋味的美食體驗。未來也將持續把最具代表性的台灣味道帶向國際，讓世界在高空中認識台灣。

事實上，各家航空公司近年積極與米其林餐飲合作推機上餐點，希望擺脫機上餐等於不美味的刻板印象，像是中華航空攜手米其林三星餐廳頤宮、長榮航空也攜手米其林燒肉品牌「老乾杯」，今年七月也公布桃園出發到洛杉磯BR16、舊金山BR28及西雅圖航班的皇璽桂冠艙，全新推出「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」。桃園出發至洛杉磯BR06、舊金山BR08、紐約的皇璽桂冠艙，推出「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」。桃園出發至洛杉磯BR06、舊金山BR08的豪華經濟艙旅客，則可選擇「老乾杯特製日本和牛咖哩飯」。

