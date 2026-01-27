星宇攜手機械美學大師 打造A350-1000

▲星宇航空和日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）合作，打造2架A350-1000藝術機。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 星宇航空首架A350-1000廣體客機於本月初由董事長張國煒親自駕駛抵台。緊接著，星宇再度宣布好消息，與日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）合作，今年下半年的2架A350-1000飛機由空山基創作，打造標誌金、銀的外觀，作為「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術機。

星宇航空今（27）日於東京表參道舉行盛大發表會，正式亮相品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，與空山基（Hajime SORAYAMA）攜手合作，以標誌金與銀兩色打造2架A350-1000，包括B-58553、B-58554。而星宇航空今年甫迎來A350-1000首架抵台，預計未來還有5架，其中的2架飛機就是與空山機的合作計畫。

張國煒提到，這3年來，與空山基、空中巴士的團隊來回討論、實驗；其中，最大挑戰在於色彩調配，排除碳纖維機身、航空法規與防雷限制後，最終設計出特殊塗料及工法，也終於完美呈現空山基要求的顏色。

▲張國煒提到，這3年來，與空山基、空中巴士的團隊來回討論、實驗，其中最大挑戰在於色彩調配，最終也突破了限制，打造藝術機。（圖／記者張乃文攝）

「很榮幸此次與空山基老師一起完成很不一樣、令人驚艷的事情」。張國煒表示，此次代表的不僅僅是一場合作，也是與空山基一同創作的作品。

張國煒說，AIRSORAYAMA的金銀機預計今年下半年陸續啟航，盼飛行與藝術的結合，讓旅客能感受到星宇航空的溫度與美感。

此次與空山基合作，以「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」與「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」雙機，將A350-1000碳纖維機身捨棄傳統純色噴漆，改以「高濃度特殊雲母」與多塗佈工法，成功讓機身呈現液態金屬般的層次與流動感。

星宇航空表示，AIRSORAYAMA藝術計劃亦將搭配推出機上主題備品、安全影片，以及系列聯名周邊商品，「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」、「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」預計於2026年第3季投入營運。

