星宇明年開歐洲2航線 AI晶片貨運需求大星宇也吃到訂單了

星宇前三季營收326.97億元，年增26％，稅後盈餘4.75億元，年減69％，執行長翟健華表示明年將新增2個歐洲航點。（攝影／鄭國強）

星宇航空（2646）執行長翟健華22日在元大證券辦的法說會上表示，明年首度插旗歐洲開闢2新航線，也在評估進軍紐澳市場。

星宇航空今年前三季營收326.97億元，年增26％，稅後盈餘4.75億元，年減69％，每股盈餘(EPS)0.16元，原本上半年每股盈餘EPS已經累計到0.31元，但是受到關稅事件衝擊，第三季單季本業營運是虧損（稅前淨利）4.49億元，比上一季還多，也是創2023年第一季以來新高，因此前三季累計的每股盈餘降到0.16元。

星宇客運量年增2成，貨運也有吃到AI晶片訂單

翟健華說，雖然今年前三季亞太地區，成長率全球第二高，但是卻占了高達35％的占比。桃機客運量前三季年增6％，估今年全年可回升接近疫情水準，貨運前三季227萬噸，「前三季超越去年全年」，年增近七成，受惠AI需求大，貨運收入35.8億元。

從客運的內涵來看，星宇前三季客運來到265.4億元，載客人數362萬人，年增22％，運能提升四成，北美航線躍升第二大區，僅次於東南亞區。

在台灣、東亞市場較短程部分，翟健華表示，今年底共飛35個航點，今年開航4個新航線，包括神戶等，還有復飛菲律賓馬尼拉，和一個較長程航點安大略，明年續開拓台北、台中新航點，高雄也將進駐。

明年新增歐洲2航點，預料為營收帶來成長

對航空公司來說，飛北美、歐洲這種長程航線的獲利貢獻較高，單趟機票超過飛近距離的東南亞，但星宇目前美國僅洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖幾個大航點，不像長榮、華航除了這四個有芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多、溫哥華等成熟航點，因此還有很大的努力空間，至少明年將通航鳳凰城，也算是一大助益。

翟健華再次確認，2026年星宇預計開闢兩條歐洲航線，有網友猜測是不是布拉格、巴塞隆納，但公司保密到家，他還說，評估開闢紐西蘭、澳洲市場航線當中，這將和華航的航線競爭，還有紐西蘭航空。

在硬體投資部分，翟健華說，明年新增14架客機，迎來「新機高峰，公司也已經準備好」，明年底機隊將達43架之多，首架空巴A350-1000可望交機並且投入營運。估2033年共會達到68架的遠景。

