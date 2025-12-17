星宇桃機貴賓室獨享 萃茶機進駐供應2飲品

▲星宇航空宣布與台灣精品級茶飲品牌—吃茶三千展開合作。星宇航空桃園國際機場第二航廈貴賓室將獨家提供兩款精選現萃飲品。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 星宇航空今（17）日宣布，與台灣精品級茶飲品牌—吃茶三千展開合作。星宇航空桃園國際機場第二航廈貴賓室將引進萃茶機，獨家提供兩款精選現萃飲品，將台灣茶文化以最純粹、精緻的方式呈現給全球旅客。

星宇航空表示，吃茶三千以「只選擇最純粹的茶」為品牌宗旨，嚴選台灣優質茶葉，結合專利萃茶技術與精緻工藝，將每一杯茶的香氣、甘潤與層次完整呈現，是台灣頂級茶飲的代表。此次合作特別推出人氣招牌「水仙桂花蜜」，以桂花烏龍茶交織淡雅百香花蜜香，入口順口清香，帶來溫潤舒心的茶香體驗。

另一款「鮮果百匯」則選用連續五年獲得三星ITI認證的松針綠茶作為基底，為星宇航空限定茶底配置，搭配當季台灣寶島水果，層次豐富、香氣迷人，展現台灣茶與水果的完美融合，預計於1月初上線，實際上線日期將另行於官方社群平台公告。

星宇航空機場運務處協理陳玉珠說明，為確保每一杯茶的香氣與風味完整呈現，星宇航空特別引進吃茶三千獨家研發的CCSC 智能萃茶機。這款萃茶機歷經多年研發，以高溫加壓技術精準萃取茶葉精華，並依據每款基底茶的特性量身設定萃取參數，最大限度保留茶湯的香氣、甘甜與層次，使每杯現萃茶都呈現如同手作般的精緻風味，讓每位貴賓在候機時，都能享受如同置身精品茶館般的現磨現萃體驗。

星宇航空貴賓室也持續引入多元頂級餐飲品牌，為旅客打造更豐富的美食體驗。除了本次與吃茶三千攜手奉上精品茗茶，亦與寒舍集團合作，將星級佳餚引進貴賓室，包括榮獲米其林一星的「請客樓」及入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」，為旅客呈現精緻料理；同時，精品甜點品牌「承繼」帶來鎏金巧克力蛋糕，濃郁可可與焦糖香氣交融，奢華又細膩；人氣排隊甜點「午冬」則依季節推出限定千層酥。

目前星宇航空桃園機場第一航廈貴賓室約有30席座位、二航廈貴賓室約有100席座位，據悉，貴賓室中的請客樓套餐、請客樓芝麻湯圓與嘉義雞肉飯都是相當受到消費者喜愛的餐點。星宇航空表示，歡迎搭乘星宇航空頭等艙與商務艙之旅客及具有Explorer 、 Insighter 資格之COSMILE會員於搭機前進入桃園機場第二航廈貴賓室體驗。

