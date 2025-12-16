星宇獲Airline Ratings 7-Star PLUS認證

▲星宇航空獲國際權威航空評鑑機構Airline Ratings頒發最高等級榮譽7-Star PLUS認證，為全球史上第三家。（圖／星宇航空提）

[NOWnews今日新聞] 星宇航空持續以最高標準精進飛航安全與服務品質，近日正式榮獲國際權威航空評鑑機構 Airline Ratings 頒發最高等級榮譽「7-Star PLUS」認證，成為全球史上第三家獲得此項頂尖認證的航空公司，再度以實際成果展現星宇航空在飛安管理的世界級實力。

Airline Ratings為全球最具影響力的航空安全與服務評鑑平台之一，每年定期發布「七星安全評級」及「全球最安全航空公司」排行榜，被國際媒體與航空產業廣為引用。「7-Star PLUS」為其現行最高等級認證，不僅超越既有七星安全評等，更須通過多項極為嚴格且全面的專項稽核。

Airline Ratings CEO Sharon Petersen指出，星宇航空作為一間新興的航空公司，Airline Ratings一直非常關注其自成立至今的發展。稽核員於航班體驗後，對於星宇航空超乎期待的表現非常驚艷，在在展現出其卓越的專業精神，以及對於安全承諾的堅持，不僅具備超越業界標準的安全準則，更提供可媲美全球各大國際航空公司的高品質服務。

▲星宇航空以飛航安全為企業核心精神，為每一位旅客打造更安心且更具溫度的飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空自創立以來即以「Safety is our attitude.」為企業準則，此次獲得 Airline Ratings「7 Star PLUS」認證，不僅是對全體同仁長期堅守專業、落實安全文化的最高肯定，更代表星宇在飛行安全方面也躋身全球最頂尖航空公司之列。未來將持續以旅客為核心，從飛航安全、服務細節等全面精進，為每一位旅客打造更安心且更具溫度的飛行體驗。

星宇航空此次通過之稽核標準聚焦於客艙第一線實際作業流程，進行全方位、實務導向的安全驗證。稽核內容涵蓋客艙組員標準作業程序、航班 Turnaround 地面整備與安全檢查、旅客安全簡報與示範、客艙起飛前整備流程、組員協調運作機制，以及亂流應對與突發狀況處置等多項關鍵安全環節，全面檢視星宇航空在制度設計與實際執行面的穩定性。

在成立短短數年間，星宇航空已穩健踏上國際航空安全與服務品質的頂尖舞台，繼榮獲 2025 年 SKYTRAX 五星航空認證及蟬聯 APEX 五星航空之後，再度以全球第三家獲得 Airline Ratings 7-Star PLUS 認證作為全新起點，持續邁向更高標準的國際舞台。

▲在成立短短數年間，星宇航空已穩健踏上國際航空安全與服務品質的頂尖舞台。（圖／星宇航空提供）

