星宇聯手空山基！打造全球最大飛行藝術品 下半年2塗裝機啟航

星宇航空今（27）日於日本東京表參道舉行「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計畫」合作案發表會，由日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）操刀，運用其標誌金與銀兩色，將兩架A350-1000轉化為「全球最大」飛行藝術品。（圖／星宇航空）

星宇航空今（27）日於日本東京表參道舉行「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計畫」合作案發表會，由日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）操刀，運用其標誌金與銀兩色，將兩架A350-1000轉化為「全球最大」飛行藝術品。星宇航空董事長張國煒指出，2架塗裝機預計下半年陸續啟航，請粉絲敬請期待本次的空中藝術饗宴。

張國煒表示，當飛行遇見了藝術，就像是理性的線條與感性的靈魂產生了共鳴，而飛機本身是極致卻冰冷的機械結構，但星宇不斷追求的，就是讓飛行更有溫度與美感，而空山基老師的藝術創作充滿未來性，且賦予了金屬濃厚的情感，而這次合作最困難的部分就是色彩調配，但最後仍達到老師心目中的完美要求。

廣告 廣告

星宇航空介紹，空山基的藝術主軸圍繞著金屬與情感之間的關係，將冰冷的金屬賦予溫度，與星宇航空的精神與體驗高度契合。（賀培晏攝）

張國煒強調，空山基老師對細節的偏執，與航空公司對服務及營運要求的精準度更是如出一轍，在在都令雙方一拍即合，很高興也很榮幸能和老師完成這件藝術作品，希望透過這次的合作，讓飛行就像老師的創作一樣，是以金屬承載情感，帶旅客飛往世界各地，連結人與人的感情。

空山基提到，這2架飛機是和張國煒董事長共同完成的作品，就像是伯樂相遇，且雙方的骨子裡，都有一種「反骨基因」，不甘於現狀，更想做出市場區隔的革新精神，且星宇航空在技術與資源上全力支持，克服了諸多限制，希望能讓世界感受到直擊心靈的驚艷。

星宇航空介紹，空山基的藝術主軸圍繞著金屬與情感之間的關係，將冰冷的金屬賦予溫度，與星宇航空的精神與體驗高度契合，再加上空山基的創作信念如同星宇航空，都是跳脫傳統航空公司框架、勇於創新的核心精神。

星宇航空強調，在這次合作中，空山基更以個人名義冠名，將代表航空的AIR融入日文姓氏 SORAYAMA，創造出AIRSORAYAMA這個全新的聯名藝術標誌，足見其對此次合作的重視性。合作籌備初期，張國煒也親臨空山基老師位於東京的工作室，而兩人骨子裡那股「堅持做別人沒做過的事」的反骨基因，也在初次見面時便點燃火花。

星宇航空表示，核心視覺的部分，將空山基代表作機械姬與AIRSORAYAMA飛機結合，作品以湛藍為底色，象徵自由與無限可能，並內藏星宇航空的精神指標「北極星」作為指引之光，而機械姬腿上銘刻的「STARLUX」金環，更是金屬美學與品牌靈魂的最深邃連結。

星宇航空說明，特別挑選兩架新世代AIRBUS A350-1000：B-58553、B-58554進行本次的創作，空山基則以60年創作累積的視覺語彙金與銀，重新定義了飛機塗裝。長達72.25公尺的星宇航空A350-1000機身，成為空山基創作生涯中最大的畫布，也實現其在30年前於羅浮宮看到大衛《拿破崙加冕圖》時萌生的夢想，創作世界上最大的藝術品。

本次AIRSORAYAMA藝術計劃亦將搭配推出機上主題備品、安全影片，以及系列聯名周邊商品，讓藝術體驗貫穿旅程的每個環節。「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」、「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」預計於2026年第三季投入營運，星宇航空將持續為旅客打造深刻獨特的飛行體驗，在30,000英呎高空閃耀全球。

「STARLUX AIRSORAYAMA」 專屬網址：https://media.starlux-airlines.com/airsorayama/zh

更多中時新聞網報導

《陽光女子》熱賣1.4億 群星隔海賀壽翁倩玉

台灣第一人 詹詠然澳網封拍 回歸初心邁向新頁

玉澤演守人夫分寸感拒粉絲邀吃飯