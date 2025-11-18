星宇股東會上對話張國煒成話題！香蕉堅持存航空股 如今審視：虧20萬了

今年6月，在星宇航空股東會上站起來跟董事長張國煒對話的藝人香蕉，被張國煒笑虧「你怎麼那麼好騙」，今天他透露，截至目前為止，帳面航空股已虧損20萬元。

他說，「腦袋瓜沒多想，搭乘一趟，買一張支持！想趁年輕時飛一次就存一張，往一百張去，好感受就加碼，感受差就減持，積沙成塔，以後年紀大就轉為黃金交叉，飛一趟賣兩三張，想著能替未來旅行存機票與開銷，就期待保持有活力到年邁，那就更重要了！」

他手上不只星宇，搭乘到長榮華航也是存，「虧損或正損益，都不會影響存的動作，往好處想，在還沒達到目標之前想著喜歡搭的航空，買入價變便宜了，一方面也在養自己長期持有的習慣，期待著還在成長的公司，保持樂觀看好這和喜歡家鄉淡水的想法，一模一樣」。

他說，「但這樣歸類為信仰成分，絕對不能影響生活家計，維持在健康比例，帳面的虧損才能心甘情願，每個人的想法、角度、信仰和認知都不同，以上都是自己進度與期待，量力而為著，不要亂跟風，找出自己的節奏，心甘情願累積、量力而為執行」。

