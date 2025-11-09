星宇航卡機4小時！香港起飛突傳「液壓系統異常」消防車戒備一度緊張

生活中心／綜合報導

星宇航空一架從香港飛往桃園的JX236航班，起飛前突然出現「綠色液壓系統異常」警示，延至今日返程（圖／星宇航空提供）

星宇航空8日晚間一架從香港飛往桃園的JX236航班，起飛前突然出現「綠色液壓系統異常」警示，飛機在香港機場滑行約10多分鐘後臨時折返，現場緊急狀況引發一陣騷動，消防與救護車立刻趕到現場戒備，氣氛一度相當緊張，整起事件歷時數小時，所幸機上無人受傷。

據了解，這架班機是空中巴士A330-900，原訂於當地時間8日晚間19:45起飛，卻因系統異常無法順利升空。乘客表示，當時大家被要求留在機上等待，結果一等就是4個多小時，最後才被通知「航班取消、全部下機」，讓許多人又累又氣。

香港媒體報導指出，疑似是液壓系統出現故障，地面多輛消防車待命戒備，防止意外發生。

星宇航空回應，為確保飛航安全，機組人員依照標準作業程序停機檢修，並於檢修同時，同步提供旅客機上餐點服務，後因檢修時間超出預期，故直接安排當班旅客入住飯店休息，改搭乘今（9）日航班返台，對於造成旅客行程不便，星宇航空深感歉意。

星宇強調，取消航班是「安全優先」的必要措施，公司會持續追蹤檢修與後續班機調度，確保旅客能安全返台。

