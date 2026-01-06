星宇航員工不滿年終僅1個月 張國煒吐苦衷：請大家諒解

張國煒說知道員工對年終很不滿意，但公司正處於快速擴張的階段，希望大家能共體時艱。（本刊資料照）

星宇航空董事長張國煒今（6日）親自駕駛全台首架A350-1000廣體客機降落桃園機場，該架客機將成星宇未來布局全球航網的重要戰力。星宇航新年迎來交機潮，但年終獎金僅有1個月引發同仁不滿。對此K董張國煒表示，為了今年交機潮，去年大舉擴編，導致人力成本飆升，種種支出都反映在財報上，公司正處於擴張階段，期盼員工能體諒。

張國煒說，今年適逢星宇航交機潮，全年預計交付14架新機，算是國內首次第一年有這麼多飛機，無疑是巨大挑戰，同時坦言如此密集的交機讓他心情很沉重，因為各方面的成本壓力都很大。

為迎接空前交機潮，星宇去年就大舉擴編招募地勤、空服與各部門人力，人員培訓及薪資成本大幅提高。張國煒說，他知道員工對年終很不滿意，但公司正處於快速擴張的階段，希望大家能共體時艱。

