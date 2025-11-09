星宇航班機延誤！ 安全起見檢修 旅客滯留港

星宇航空班機原定8號晚間7點45要從香港飛台灣，沒想到發生機械異常，旅客在班機上空等超過4個小時，最後宣布停飛。（示意圖／翻攝自星宇航空臉書）





星宇JX236班機原定8號晚間7點45要從香港飛台灣，沒想到發生機械異常，旅客在班機上空等超過4個小時，最後宣布停飛，只能多滯留香港一晚。對此星宇表示，是因為「液壓系統」故障，考量安全，被迫機檢修，對於造成旅客不便，深感歉意。

飛機在停機坪上動也不動。甚至一度被大批消防車給包圍。還有旅客拍下停機坪上還有一攤不知名液體。這是星宇香港飛台北JX236班機旅客向我們回憶當下狀況。機上乘客：「當下其實滿滿滿恐怖的，就是它突然就急煞，就頓了一下，急煞完也沒有任何訊息，就突然看到旁邊很多消防車、救護車來。」

廣告 廣告

原定班機11/819:45，要從香港起飛回桃園，旅客表示飛機急煞後滑行了十幾分鐘，又返回停機坪。接著機長廣播「飛機系統有問題」，八點半回到停機坪後，一度沒空調，沒人出面解釋，讓旅客有點不知所措。機上乘客：「想說可能供完餐就可以飛了，結果沒有，就是越來越熱，然後也沒有任何消息，後面才通知就是要下機做處理，所以其實中間滿多訊息，我們都是看臉書才知道的。」

最後到晚上11:30，旅客在飛機上等了超過4個小時，最後又全部下機，再入境。機上乘客：「覺得平安就好，因為假設修好了，我也不是很敢坐這班飛機。」

至於這台A330為何會突然停飛，原來是因為起飛前液壓系統故障，為了確保飛航安全，啟動標準作業程序，才會停機檢修。

對此，星宇也回應在檢修同時有提供旅客餐點，但因檢修時間「超出預期」，所以先安排旅客入住飯店，分批改搭9號班機回台，對於旅客不便，深感歉意。飛機突然停飛，難免引起旅客不滿，不過為了飛安考量，也只能謹慎再謹慎。

更多東森新聞報導

出國注意！麥德姆颱風影響 星宇航班異動

沒領到會捶心肝！搭中捷爽中商務艙機票 幸運兒3特徵曝

星宇航空主打「台灣溫度」 展現豐富多元旅遊面貌

