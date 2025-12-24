星宇航空亮相101跨年光雕展演 115年開航歐洲

（中央社記者余曉涵台北24日電）星宇航空今天表示，今年台北101跨年光雕展演中，將以星宇航空機身揭開序幕，並接續亮相開航鳳凰城航線、台灣首架A350-1000加入機隊、將開航歐洲等里程碑。

星宇航空日前在法說會中表示，明年客運需求及表現可望再創新高，星宇航空將進入交機高峰期，一口氣新增14架新機，同時會大幅拓展航網版圖，拓展歐洲市場，預計開拓2個新航點，未來也規劃進軍大洋洲紐澳市場。

星宇航空今天發布新聞稿表示，台北101跨年光雕展演將以星宇航空機身揭開序幕，並將接續亮相鳳凰城航線明年1月15日盛大開航、台灣首架A350-1000正式加入機隊，以及首條歐洲航線即將啟航等重要里程碑。

星宇航空說，跨年當天在台北市政府主舞台上方，將升起史努比機長造型氣球，並舉辦「猜不到歐」社群活動，讓民眾預測首條歐洲航線，成功猜中者可獲得歐洲航線首航機票。

另外，台灣虎航今天發布新聞稿表示，慶祝高雄-熊本、台南-熊本航線雙首航，在日本九州熊本縣舉辦「虎被熊邀 作夥呷辦桌」活動，邀請有「辦桌界南霸天」美譽的阿勇師掌廚，端出8道經典台式佳餚。

台灣虎航董事長黃世惠說，日本一直是台灣虎航非常重視的市場，熊本不僅是台灣虎航在日本的第23個航點城市，也是台日間首次於同日內開通兩條直航的城市，新航線的開通，將讓南台灣與日本九州的民眾有更緊密的連結，使觀光旅遊、文化交流及商務往來都更加便利。

台灣虎航表示，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，繼昨日慶祝高雄-熊本、台南-熊本雙首航，明日將再迎來台南-沖繩航線首航。（編輯：李亨山）1141224