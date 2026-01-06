星宇航空今年迎14架新機 張國煒認了「心情沉重」回應年終這麼說

星宇航空董事長張國煒開回全台首架A350-1000廣體客機飛回台灣。星宇航空提供



星宇航空（2646）董事長張國煒今（1/6）親自駕駛全台首架A350-1000廣體客機飛抵台灣。張國煒表示，新機完成各項整備後，預計將在農曆年前率先投入台北往返日本東京航線，初期以早班機時段為主，後續將成為拓展北美與歐洲長程航線的重要主力。

張國煒指出，2026年適逢星宇航空的交機潮，全年預計接收14架新機，在國籍航空業中屬首見，一年內交機數量幾乎等同目前28架機隊規模的一半。他坦言，面對如此密集的交機進度，「心情其實很沉重」，因為無論在機務調度、機師與空服員訓練、航線規劃等面向，成本壓力都很大。

為因應新機加入，星宇航空自2025年起即提前展開人力與訓練布局，包括地勤、空服及各部門人力全面擴編，相關準備工作已推升整體營運成本。傳出有員工對今年年終只有1個月感到不滿，張國煒坦承有聽到了，在公司現今擴充階段，只能請同仁多加體諒。

張國煒表示，目前部分區域航線仍以窄體機執飛，隨著2026年起新機陸續到位、整體運能提升，未來將有機會改以廣體機執飛，並同步新增航點，營運動能可望逐步放大。

星宇航空已採購共18架A350-1000，另有A350-900共10架，未來A350系列機隊規模將達28架。

