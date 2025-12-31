星宇航空升級長程線備品 打造質感飛行體驗

星宇航空頭等艙家居服與英國頂級訂製西服品牌 HUNTSMAN合作，曾登上電影「金牌特務」的 HUNTSMAN是英國頂級訂製西服的經典代表，也是英國貴族的首選。（星宇航空提供／蔡明亘台北傳真）

星宇航空於民國115年起，在長程航線首度攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包，讓旅客在三萬英尺高空，也能感受時尚、從容與舒適。

星宇航空表示，自115年1月1日起，頭等艙旅客將迎來全新 HUNTSMAN 聯名機上家居服。創立於 1849 年、源自倫敦薩維爾街的 HUNTSMAN，是英國頂級訂製西服的經典代表，精準剪裁與低調奢華的風格也是英國貴族的首選。其所傳遞的英倫紳士精神，亦曾透過電影《金牌特務》中經典的訂製西服與電影場景呈現在全球觀眾眼前，成為當代英國紳士美學的重要象徵。

本次家居服設計將品牌標誌性的千鳥格紋融入服裝與外層布套，並以鈕扣信封式包裝呈現，展現內斂而優雅的英倫紳士美學，凸顯精緻質感，也呼應星宇航空頭等艙為旅客量身打造的尊榮體驗。

商務艙家居服則攜手英國時尚品牌 Paul Smith，以品牌一貫大膽而不失優雅的設計風格，為長途飛行注入輕鬆且富有品味的時尚氛圍。Paul Smith 擅長在經典輪廓中融入趣味巧思，本次設計特別選用其標誌性的彩色線條元素，細緻運用於上衣腰身兩側、褲頭抽繩以及家居服包裝布套等細節，低調展現品牌識別度，同時兼顧舒適與實穿性。家居服剪裁講究、觸感柔軟，讓旅客在長時間飛行中仍能自在活動，從休憩、用餐到睡眠皆保持舒適狀態。

為歡慶鳳凰城航線啟航，Paul Smith 聯名家居服將於115年1月15日首航日起，率先於該航線供應，並預計於1月底起，全面使用於各長程航線。

此外，星宇航空也將機艙體驗延伸至更細膩的感官層次。自 115年4月起，頭等艙與商務艙化妝室備品將導入全新專屬香氛系列「Inspired by THREE」，由日本知名天然保養品牌 THREE 擔任香氛基調設計，THREE 自 2025 年起即為星宇航空商務艙過夜包合作品牌，深受旅客好評，並榮獲國際航空備品獎項 Travel Plus Airline Amenity Awards 肯定。本次專為星宇航空量身打造的空間香氛體驗，讓旅客在舉手投足之間，感受沉靜且具質感的飛行氛圍。

同時，深受旅客喜愛的豪華經濟艙SMILEY 聯名過夜包亦規畫於115年2月底迎來全新改版。此次設計以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系，將 SMILEY所象徵的正向能量與樂觀精神融入旅途細節，陪伴旅客在長程飛行中保持愉悅心情，讓過夜包不只是實用配件，更是一份溫柔的旅途陪伴。

豪華經濟艙除過夜包全面更新外，亦同步強化旅客於長程航線的睡眠體驗。自115年1月1日起，將提供與台灣知名寢具品牌「眠豆腐」聯名枕套，延續其強調親膚度及舒適度的設計特色，不佔座位空間，又可支撐身體，提供旅客更放鬆、紓壓的乘坐體驗；全新設計的豪華經濟艙專屬拖鞋也將於1月起陸續更新，提升長時間搭乘時的整體舒適感，讓旅客從入座到休憩，都能感受貼近生活的貼心安排。

為提升經濟艙長程航線的整體搭乘感受，星宇航空也規畫於115年4月中推出全新升級的經濟艙過夜包，布料全面採用100％回收材質製作，將永續理念落實於旅行之中。外袋亦針對去程與回程設計不同款式，增加收藏樂趣。此次還加入護唇膏，提升旅途中實用性，護唇膏採用英國香氛與生活風格品牌Urban Apothecary，其香調細緻且原料天然，備受全球高端旅宿及精品品牌青睞，星宇航空選用經典香氣Oudh Geranium（沉香天竺葵），將為長途飛行增添一抹沉穩舒心的氣息。而在豪華經濟艙與經濟艙化妝室也將延伸使用Urban Apothecary 的備品，打造一致的香氛體驗，為旅客營造舒適且具辨識度的機艙氛圍。

星宇航空提到，機上備品不僅是旅途中不可或缺的配角，更是品牌美學與服務精神的重要延伸。透過與多個國際品牌的合作，星宇航空持續將飛行體驗推向更細膩、更具溫度的層次，115年機上新備品將會陸續上線，邀請旅客在雲端之上，展開一段屬於STARLUX的質感旅程。

