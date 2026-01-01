星宇航空升級 長線備品、過夜包、睡衣更新

▲星宇航空長城經濟艙自2026年4月中推出全新升級的經濟艙過夜包，外袋亦針對去程與回程設計不同款式，增加收藏樂趣。此次還加入Urban Apothecary護唇膏，為長途飛行增添一抹沉穩舒心的氣息。（圖／星宇航空提供）

[NOWnews今日新聞] 星宇航空宣布，2026年起長程航線首度攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包，讓旅客在三萬英尺高空，也能感受時尚、從容與舒適。

今（1）日起星宇頭等艙旅客將迎來全新HUNTSMAN聯名機上家居服，家居服設計將品牌標誌性的千鳥格紋融入服裝與外層布套，並以鈕扣信封式包裝呈現，展現內斂而優雅的英倫紳士美學，也呼應星宇航空頭等艙為旅客量身打造的尊榮體驗。

廣告 廣告

▲星宇航空頭等艙家居服與英國頂級訂製西服品牌 HUNTSMAN合作。（圖／星宇航空提供）

HUNTSMAN為英國頂級訂製西服的經典代表，1849年創立於倫敦薩維爾街，也是英國貴族的首選，曾透過電影《金牌特務》中經典的訂製西服與電影場景呈現在全球觀眾眼前，成為當代英國紳士美學的重要象徵。

商務艙家居服則攜手英國時尚品牌Paul Smith，將在鳳凰城航線1月15日首航日率先於該航線供應，並預計在1月底全面使用各長程航線。Paul Smith商務艙家居服選用其標誌性的彩色線條元素，細緻運用於上衣腰身兩側、褲頭抽繩以及家居服包裝布套等細節，低調展現品牌識別度，同時兼顧舒適與實穿性，同時剪裁講究、觸感柔軟，讓旅客在長時間飛行中仍能自在活動，從休憩、用餐到睡眠皆保持舒適狀態。

▲商務艙家居服攜手英國時尚品牌 Paul Smith。（圖／星宇航空提供）

此外，2026 年4月起頭等艙與商務艙化妝室備品將導入全新專屬香氛系列「Inspired by THREE」，由日本知名天然保養品牌 THREE 擔任香氛基調設計，讓旅客感受專為星宇航空量身打造的空間香氛體驗；THREE自 2025年起即為星宇航空商務艙過夜包合作品牌，深受旅客好評，並榮獲國際航空備品獎項 Travel Plus Airline Amenity Awards 肯定。

同時，深受旅客喜愛的豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包亦規劃在今年2月底迎來全新改版；將以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系，將 SMILEY所象徵的正向能量與樂觀精神融入旅途細節。

▲豪華經濟艙SMILEY 聯名過夜包規劃於2026年2月底迎來全新改版。（圖／星宇航空提供）

豪華經濟艙除也同步強化旅客於長程航線的睡眠體驗，今起與台灣知名寢具品牌「眠豆腐」聯名枕套，延續其強調親膚度及舒適度的設計特色，不佔座位空間，又可支撐身體，提供旅客更放鬆、紓壓的乘坐體驗；全新設計的豪華經濟艙專屬拖鞋也將在1月起陸續更新，提升長時間搭乘時的整體舒適感，讓旅客從入座到休憩，都能感受貼近生活的貼心安排。

▲豪華經濟艙也將提供與台灣知名寢具品牌「眠豆腐」聯名枕套，提供旅客更放鬆乘坐體驗。（圖／星宇航空提供）

為提升經濟艙長程航線的整體搭乘感受，星宇航空也規劃在2026年4月中推出全新升級的經濟艙過夜包，布料全面採用100%回收材質製作，外袋也針對去程與回程設計不同款式，增加收藏樂趣，並且加入護唇膏、提升旅途中實用性。

護唇膏跟豪華經濟艙與經濟艙化妝室，都選用英國香氛與生活風格品牌Urban Apothecary，，打造一致的香氛體驗，而護唇膏選擇經典香氣Oudh Geranium（沉香天竺葵）。2026年機上新備品將會陸續上線，邀請旅客在雲端之上，展開一段屬於STARLUX的質感旅程。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

航空四雄年終超級比一比！長榮航發放6.5個月 星宇發放1個月

星宇航空開航台中-東京 中台灣直達日本首都圈

星宇航空桃機貴賓室獨享 吃茶三千2款現萃飲品明年起喝得到