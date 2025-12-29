星宇航空台中航線+1 3/31開航越南峴港

台中機場國際線大幅增加。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市近年國際旅客增加，星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，繼明年將直飛宮古島之外，立委蔡其昌宣布，已經收到星宇航空確認，明年將新增台中直飛越南中部峴港航班，於2026年3月31日上午開航，已於昨(29)日售票，至於「台中直飛東京成田」航線，仍差臨門一腳。

台中機場國際航線目前已營運及規劃中的航線，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門旅遊國家與地區，但中部縣市民眾仍認為航線不如北高，常要北上桃園機場搭機，這兩年星宇航空插旗台中，讓台中國際線航班大增。

中越旅遊在疫情過後備受國人青睞，遊客經由峴港進出，旅遊峴港、順化、會安，北中南皆有旅行社出團。峴港為星宇航空台中直飛的第7個航點，目前包括澳門、沖繩、高松、神戶、宮古島、越南富國島及即將開航的峴港， 台中飛峴港班預計在每周二、五、日上午7時35分起飛。

蔡其昌表示，中部旅客所關注「台中直飛東京成田」航線，雖然已準備就緒，但在日方量能等問題上，仍差臨門一腳，近期在立法院已經要求交通部全力協助、積極協調，務必在最短時間內確保航線能夠順利開航。

星宇航空逐漸增加台中機場航線。(記者張軒哲攝)

